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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Прокуратура выявила в Перми схему по обналичиванию 2 миллионов рублей

Прокуратура выявила в Перми схему по обналичиванию огромной суммы денег

20 апреля 2024, 14:06
Фото: ideogram.ai

Прокуратура выявила в Перми схему по обналичиванию 2 миллионов рублей

Суд решил вернуть деньги в доход государства.

Прокуратура выявила схему по обналичиванию денег. По данным пресс-службы надзорного ведомства, в рамках надзора за исполнением законов были выявлены противоправные операции с использованием удостоверений комиссий по трудовым спорам.

Оказалось, что пермяку от имени ООО были выданы удостоверения на 2,2 млн рублей. Выяснилось, что трудовых отношений между данным лицом и организацией не было. Он не был трудоустроен у этого работодателя.

В итоге прокуратура добилась через суд признания удостоверений недействительными. С ООО решено взыскать 2,2 млн рублей, полученных преступным путем.

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#Пермь#Прокуратура
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