Прокуратура выявила в Перми схему по обналичиванию огромной суммы денег

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Прокуратура выявила схему по обналичиванию денег. По данным пресс-службы надзорного ведомства, в рамках надзора за исполнением законов были выявлены противоправные операции с использованием удостоверений комиссий по трудовым спорам.
Оказалось, что пермяку от имени ООО были выданы удостоверения на 2,2 млн рублей. Выяснилось, что трудовых отношений между данным лицом и организацией не было. Он не был трудоустроен у этого работодателя.
В итоге прокуратура добилась через суд признания удостоверений недействительными. С ООО решено взыскать 2,2 млн рублей, полученных преступным путем.