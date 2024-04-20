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Пропал 13-летний школьник, поехавший из Усть-Качки в Пермь

Пропал 13-летний школьник, поехавший из Усть-Качки в Пермь

20 апреля 2024, 09:41
Фото: vk.com/permpoisk / Properm.ru
Несовершеннолетнего не видели с 19 апреля.

В Пермском крае ищут 13-летнего школьника Владимира Попова — мальчик пропал вечером 19 апреля. В тот день он уехал из дома в Усть-Качке в Пермь. С тех пор неизвестно, где находится подросток.

Приметы парня: рост 167 см, среднее телосложение, черные волосы, темно-карие глаза. Был одет в черную куртку, голубые джинсы, толстовку и кроссовки.

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой просят помочь пермяков с распространением информации. Если вы знаете, где находится школьник, сообщите об этом полиции или волонтерам: 102 или 8 (342) 204-49-04.

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#Пермь#Пропал человек
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