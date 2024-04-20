Пропал 13-летний школьник, поехавший из Усть-Качки в Пермь

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
В Пермском крае ищут 13-летнего школьника Владимира Попова — мальчик пропал вечером 19 апреля. В тот день он уехал из дома в Усть-Качке в Пермь. С тех пор неизвестно, где находится подросток.
Приметы парня: рост 167 см, среднее телосложение, черные волосы, темно-карие глаза. Был одет в черную куртку, голубые джинсы, толстовку и кроссовки.
Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой просят помочь пермяков с распространением информации. Если вы знаете, где находится школьник, сообщите об этом полиции или волонтерам: 102 или 8 (342) 204-49-04.