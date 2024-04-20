Стало известно, сколько человек умерли с коронавирусом в Пермском крае с начала года

При этом в ВОЗ отмечают, что данные, которые имеются у организации, не отражают подлинного числа заболевших и умерших от коронавируса. За март ВОЗ получила информацию о заражениях из 98 стран, о случаях с летальным исходом — из 39. Многие государства прекратили публиковать данные о заболевших или изменили периодичность.