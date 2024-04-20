Стало известно, сколько человек умерли с коронавирусом в Пермском крае с начала года

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Коронавирусом в Пермском крае с начала года заразились 5 366 человек. В пресс-службе краевого Минздрава пояснили Properm.ru, что вылечились от COVID-19 6 121 человека, умерли 36 пациентов.
По данным ВОЗ, в период с 4 по 31 марта заболеваемость коронавирусом снизилась на 11% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями. Больше всего случаев COVID-19 выявлено в России — 94,6 тыс.
При этом в ВОЗ отмечают, что данные, которые имеются у организации, не отражают подлинного числа заболевших и умерших от коронавируса. За март ВОЗ получила информацию о заражениях из 98 стран, о случаях с летальным исходом — из 39. Многие государства прекратили публиковать данные о заболевших или изменили периодичность.