Суд разрешил «Почте России» посмотреть содержимое писем жителей Прикамья

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Филиал «Почты России» в Кунгуре добился разрешения вскрыть невостребованные письма. Организация таким образом хотела восстановить данные людей, которым предназначались письма и посылки, чтобы затем доставить их или вернуть отправителям.
Представители почты ответили, что часть отправлений они не могли доставить, например, из-за отсутствия данных о получателях. Поэтому было решено обратиться в суд, вскрывать и осматривать почтовые отправления можно только на основании решении суда.
Хранение невостребованных почтовых отправлений осуществляется в течение полугода.