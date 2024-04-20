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Published Сегодня, 15:09

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Суд разрешил «Почте России» посмотреть содержимое писем жителей Прикамья

Суд разрешил «Почте России» посмотреть содержимое писем жителей Прикамья

20 апреля 2024, 15:09
Фото: ideogram.ai
Письма и посылки не могут доставить до адресатов.

Филиал «Почты России» в Кунгуре добился разрешения вскрыть невостребованные письма. Организация таким образом хотела восстановить данные людей, которым предназначались письма и посылки, чтобы затем доставить их или вернуть отправителям.

Представители почты ответили, что часть отправлений они не могли доставить, например, из-за отсутствия данных о получателях. Поэтому было решено обратиться в суд, вскрывать и осматривать почтовые отправления можно только на основании решении суда.

Хранение невостребованных почтовых отправлений осуществляется в течение полугода.

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#Суд#Пермь#Почта россии
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