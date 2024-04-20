properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Жителя Березников посадили за убийство бывшей возлюбленной из-за ревности

Ударил минимум 43 раза. Пермяка посадили за жесткое убийство бывшей возлюбленной

20 апреля 2024, 13:36
Фото: ideogram.ai

Жителя Березников посадили за убийство бывшей возлюбленной из-за ревности

Мужчина обокрал женщину после того, как убил.

В Березниках вынесли приговор мужчине за убийство. По данным пресс-службы суда, в октябре прошлого года злоумышленник был в квартире бывший сожительницы. У них возникла ссора из-за ревности.

Мужчина несколько раз ударил возлюбленную в живот и грудь. Потерпевшая попыталась убежать, но мужчина догнал ее на пороге квартиры и повалил на пол. После этого он ударил жертву еще 29 раз ножом.

После этого жительница Березников все еще находилось в сознании. Преступник схватился за другой нож, которым ударил еще 14 раз. Эксперт отметил, что жертва скончалась в течение нескольких десятков минут из-за потери крови.

После убийства березниковец снял с погибшей золотые украшения, стоимостью 131 тыс. рублей и убежал. Злоумышленника отправили в колонию строгого режима на 11 лет 8 месяцев.

Читайте также:
Жительница Березников отсудила за некачественный балкон почти 200 тысяч рублейВынесен приговор двум молодым пермякам, забившим на смерть мужчину на остановкеВ Прикамье женщина сломала шею экс-мужу на глазах у ребенка, тело она вывезла в лес
#Суд#Пермь#Убийство#Березники
Подпишитесь
В Прикамье начальник отделения полиции защищал преступника и давил на жертву
Сегодня, 14:34
К компании, провалившей реконструкцию пермского аэропорта, предъявили новую претензию
Сегодня, 11:26
В Пермь этапировали экс-главу штаба Навального из Уфы Лилию Чанышеву
Сегодня, 11:59
Стало известно, сколько человек умерли с коронавирусом в Пермском крае с начала года
Сегодня, 08:46
Прокуратура обжалует приговор чиновнице, осужденной за смерть пермячки от собак
Сегодня, 09:12
В Перми ребенок выпал из окна, пока родители спали
Сегодня, 06:31
"