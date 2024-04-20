Ударил минимум 43 раза. Пермяка посадили за жесткое убийство бывшей возлюбленной

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В Березниках вынесли приговор мужчине за убийство. По данным пресс-службы суда, в октябре прошлого года злоумышленник был в квартире бывший сожительницы. У них возникла ссора из-за ревности.
Мужчина несколько раз ударил возлюбленную в живот и грудь. Потерпевшая попыталась убежать, но мужчина догнал ее на пороге квартиры и повалил на пол. После этого он ударил жертву еще 29 раз ножом.
После этого жительница Березников все еще находилось в сознании. Преступник схватился за другой нож, которым ударил еще 14 раз. Эксперт отметил, что жертва скончалась в течение нескольких десятков минут из-за потери крови.
После убийства березниковец снял с погибшей золотые украшения, стоимостью 131 тыс. рублей и убежал. Злоумышленника отправили в колонию строгого режима на 11 лет 8 месяцев.