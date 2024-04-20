В Пермь этапировали экс-главу штаба Навального из Уфы Лилию Чанышеву

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Лилию Чанышеву* этапировали в Пермь. По словам адвоката Рамиля Гизатуллина, экс-глава штаба Навального (признаны экстремистскими и запрещены) вернется в колонию в Березниках, где она отбывала наказание. В начале апреля суд ужесточил приговор Чанышевой с 7,5 до 9 лет колонии за организацию экстремистского сообщества. Гособвинение просило 12 лет лишения свободы.
Чанышева руководила штабом Навального в Уфе с 2017 года, с апреля 2021 года она покинула эту должность. Штабы были признаны экстремистскими спустя два месяца после этого.
Кроме того, в Пермь должны этапировать Рамилю Галим* — ее приговорили к пяти годам колонии за призывы к дезертирству. По данным следствия, Галим была не согласна с проведением СВО, на своем канале на YouTube она призывала мобилизованных россиян покидать службу, забирая с собой оружие.
*Внесены в реестр террористов и экстремистов.