В Пермь этапировали экс-главу штаба Навального из Уфы Лилию Чанышеву

Кроме того, в Пермь должны этапировать Рамилю Галим* — ее приговорили к пяти годам колонии за призывы к дезертирству. По данным следствия, Галим была не согласна с проведением СВО, на своем канале на YouTube она призывала мобилизованных россиян покидать службу, забирая с собой оружие.