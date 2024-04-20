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Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

В Перми осудят убийцу женщины, тело которой нашли в клетчатой сумке

В Перми осудят убийцу женщины, тело которой нашли в клетчатой сумке

20 апреля 2024, 15:28
Фото: ideogram.ai
Убийство удалось раскрыть спустя пять лет.

В Перми будут судить мужчину, убившего 40-летнюю женщину еще в 2018 году. По данным пресс-службы суда, весной 2018 года в большой клетчатой сумке был обнаружен труп женщины — она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. Уголовное дело, связанное с ее смертью, было раскрыто в середине 2023 года.

Следствие считает, что обвиняемый из личной неприязни множество раз ударил женщину — она скончалась. Затем подсудимый завернул труп в одеяло, сложил в клетчатую сумку и отнес в канаву.

В 2018 году СМИ писали, что тело женщины в клетчатой сумке недалеко от Красавинского моста обнаружили местные жители. Погибшая работала в прачечной.

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