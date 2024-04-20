В Перми осудят убийцу женщины, тело которой нашли в клетчатой сумке

В Перми будут судить мужчину, убившего 40-летнюю женщину еще в 2018 году. По данным пресс-службы суда, весной 2018 года в большой клетчатой сумке был обнаружен труп женщины — она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. Уголовное дело, связанное с ее смертью, было раскрыто в середине 2023 года.