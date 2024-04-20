В Перми пострадали два человека в массовой аварии с автобусом

По предварительным данным, возле дома №44а по бульвару Гагарина водитель не выдержал безопасную дистанцию, он столкнулся с автомобилем LADA Granta, который ехал в попутном направлении — им управлял водитель 1993 года рождения. Автомобиль отбросило на опору освещения. А виновник аварии выехал на встречку, где столкнулся с автобусом.