В Перми пострадали два человека в массовой аварии с автобусом

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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Updated Сегодня, 05:31
В Перми на Средней дамбе случилось массовое ДТП с автобусом. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, 19 апреля около 21:30 по улице Макаренко в направлении улицы Революции ехал автомобиль LADA XRAY, которым управлял водитель 1980 года рождения.
По предварительным данным, возле дома №44а по бульвару Гагарина водитель не выдержал безопасную дистанцию, он столкнулся с автомобилем LADA Granta, который ехал в попутном направлении — им управлял водитель 1993 года рождения. Автомобиль отбросило на опору освещения. А виновник аварии выехал на встречку, где столкнулся с автобусом.
В аварии пострадал водитель LADA XRAY и его пассажир 2005 года рождения — их госпитализировали. ГИБДД сейчас проводит проверку.