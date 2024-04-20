В Перми ребенок выпал из окна, пока родители спали

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:39
В Перми ребенок выпал из окна второго этажа — это произошло 19 апреля на улице Дружбы, 16. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю подтвердили эту информацию корреспонденту Properm.ru. В МВД пояснили, что родители заявили, что спали, в момент, когда ребенок выпал из окна второго этажа.
Несовершеннолетнего увидел прохожий — он вызвал медиков и силовиков. Врачи забрали ребенка в больницу — видимых травм у него не было. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку, семья на учете ранее не состояла.
Очевидцы в соцсетях утверждают, что ребенок после падения жаловался на боль в руке и ноге, взрослых докричаться они не смогли — только врач достучался в квартиру, из которой выпал ребенок.