В Перми ребенок выпал из окна, пока родители спали

В Перми ребенок выпал из окна второго этажа — это произошло 19 апреля на улице Дружбы, 16. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю подтвердили эту информацию корреспонденту Properm.ru. В МВД пояснили, что родители заявили, что спали, в момент, когда ребенок выпал из окна второго этажа.