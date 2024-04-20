В Пермском крае побит температурный рекорд 12-летней давности

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
В Пермском крае побит температурный рекорд, установленный еще в 2012 году. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, 19 апреля контракт температуры воздуха по краю достиг почти 25˚. Теплее всего в пятницу было в Чернушке, где температура достигла +28,9˚ — это самое высокое значение температуры в апреле в регионе с 2012 года.
Температура в других местах:
Холоднее всего было:
В Перми установить новый рекорд тепла не удалось, до максимума, который был в апреле 2012 года, не хватило 0,5˚.
Ранее синоптики отмечали, что выходные в Прикамье будут теплыми, однако с середины следующей недели прогнозируется похолодание, возможен снег.