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Синоптики: в Прикамье 19 апреля побит температурный рекорд 12-летней давности

В Пермском крае побит температурный рекорд 12-летней давности

20 апреля 2024, 05:04
Фото: properm.ru

Синоптики: в Прикамье 19 апреля побит температурный рекорд 12-летней давности

Теплее всего вчера было в Чернушке.

В Пермском крае побит температурный рекорд, установленный еще в 2012 году. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, 19 апреля контракт температуры воздуха по краю достиг почти 25˚. Теплее всего в пятницу было в Чернушке, где температура достигла +28,9˚ — это самое высокое значение температуры в апреле в регионе с 2012 года.

Температура в других местах:

  • Оса +28,0˚
  • Ножовка +27,8˚
  • Чайковский +27,5˚
  • Кунгур +26,2˚
  • Оханск +25,3˚
  • Пермь +22,6˚
  • Верещагино +21,8˚

Холоднее всего было:

  • Гайны +4,4˚
  • Бисер +6,3
  • Чердынь +6,5

В Перми установить новый рекорд тепла не удалось, до максимума, который был в апреле 2012 года, не хватило 0,5˚.

Ранее синоптики отмечали, что выходные в Прикамье будут теплыми, однако с середины следующей недели прогнозируется похолодание, возможен снег.

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#Пермь#Погода
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