В пермскую колонию пытались передать наркотики изощренным способом

На посылку среагировала служебная собака, натренированная на поиск наркотиков. Посылку вскрыли. Среди продуктов и средств личной гигиены были пять упаковок с одноразовыми бритвенными станками. Оказалось, что в рукоятке станков было вещество светло-коричневого цвета — это, предположительно, наркотики. Вещество изъяли и передали полицейским. Сейчас возбуждено уголовное дело.