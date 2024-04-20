В пермскую колонию пытались передать наркотики изощренным способом

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В ИК-12 в Пермском крае пытались передать запрещенные предметы в бритвенных станках. По данным пресс-службы ГУФСИН, в комнате выдачи и посылок сотрудники осмотрели бандероль, которая была предназначена для осужденного 1986 года рождения.
На посылку среагировала служебная собака, натренированная на поиск наркотиков. Посылку вскрыли. Среди продуктов и средств личной гигиены были пять упаковок с одноразовыми бритвенными станками. Оказалось, что в рукоятке станков было вещество светло-коричневого цвета — это, предположительно, наркотики. Вещество изъяли и передали полицейским. Сейчас возбуждено уголовное дело.