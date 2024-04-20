В Прикамье начальник отделения полиции защищал преступника и давил на жертву

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В Пермском крае судят бывших сотрудников правоохранительных органов. По данным Большесосновского районного суда, их обвиняют в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в период с 17 по 24 марта 2020 года начальник отделения уголовного розыска отделения полиции и его подчиненный майор полиции покрывали преступника, совершившего кражу. Они знали, кто конкретно обокрал потерпевшего. Однако заставили потерпевшего заявить, что никто у него деньги не брал, а он якобы сам забыл, куда их положил.
Мужчину заставили написать заявление о том, что деньги у него не крали. Для убедительности заявителю дали сфотографироваться с деньгами, которые позже забрали. Из-за этого человек, укравший деньги, избежал уголовной ответственности.
По данным картотеки Большесосновского суда, подсудимыми являются Михаил Жужгов и Юрий Кашин. Суд начал рассматривать дело в конце февраля 2024 года, приговор экс-силовикам еще не вынесен.