В Прикамье начальник отделения полиции защищал преступника и давил на жертву

По версии следствия, в период с 17 по 24 марта 2020 года начальник отделения уголовного розыска отделения полиции и его подчиненный майор полиции покрывали преступника, совершившего кражу. Они знали, кто конкретно обокрал потерпевшего. Однако заставили потерпевшего заявить, что никто у него деньги не брал, а он якобы сам забыл, куда их положил.