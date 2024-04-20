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В Прикамье завершились поиски 13-летнего подростка, пропавшего по дороге в Пермь

В Прикамье завершились поиски 13-летнего подростка, пропавшего по дороге в Пермь

20 апреля 2024, 15:44
Фото: vk.com/permpoisk / Properm.ru
Школьник исчез в пятницу вечером.

В Пермском крае завершились поиски 13-летнего школьника, которого не видели с 19 апреля. По данным волонтеров, подросток вечером в пятницу уехал из дома в Усть-Качке в краевую столицу. С тех пор родные не знали, где находится парень.

Родственники обратились к волонтерам с просьбой помочь в поисках подростка. Вечером 20 апреля волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой рассказали, что парня нашли живым, не раскрывая подробностей.

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#Пермь#Пропал человек
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