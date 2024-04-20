Выбрана компания, которая поставит в вуз Перми БПЛА за 2 миллиона рублей

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) нашел компанию, которая поставит в учреждение образовательный набор «Беспилотные летательные аппараты». Начальная стоимость выполнения работ составляла 2,1 млн рублей.
На аукцион подала заявку только одна компания, согласившаяся выполнить работы за 2,09 млн рублей — ООО «Пермский учебный коллектор». Контракт с компанией уже подписан.
ООО должно будет предоставить учебному заведению шесть конструкторов учебных квадрокоптеров, два учебных стенда для отработки навыков управления квадрокоптерами, по одной позиции таких товаров как:
Набор будут использовать для получения дополнительного профессионального образования в технопарке «Кванториум».
По данным Rusprofile, компания ООО «Пермский учебный коллектор» зарегистрировано в Перми в 2005 году. Компания ранее поставляла краевому Минобрнауки наборы для развития навыков для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, комплекты для диагностики умственного развития детей раннего возраста.