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Выбрана компания, которая поставит в вуз Перми БПЛА за 2 миллиона рублей

Выбрана компания, которая поставит в вуз Перми БПЛА за 2 миллиона рублей

20 апреля 2024, 10:17
Фото: 1MI
В аукционе захотела участвовать одна компания.

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) нашел компанию, которая поставит в учреждение образовательный набор «Беспилотные летательные аппараты». Начальная стоимость выполнения работ составляла 2,1 млн рублей.

На аукцион подала заявку только одна компания, согласившаяся выполнить работы за 2,09 млн рублей — ООО «Пермский учебный коллектор». Контракт с компанией уже подписан.

ООО должно будет предоставить учебному заведению шесть конструкторов учебных квадрокоптеров, два учебных стенда для отработки навыков управления квадрокоптерами, по одной позиции таких товаров как:

  • многофункциональный модульный беспилотный летательный аппарат (БПЛА);
  • учебная летающая робототехническая система;
  • малая полетная зона для тестовых полетов в защищенном пространстве.

Набор будут использовать для получения дополнительного профессионального образования в технопарке «Кванториум».

По данным Rusprofile, компания ООО «Пермский учебный коллектор» зарегистрировано в Перми в 2005 году. Компания ранее поставляла краевому Минобрнауки наборы для развития навыков для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, комплекты для диагностики умственного развития детей раннего возраста.

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#Пермь#Образование#Закупки
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