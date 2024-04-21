Дома находились в 5 метрах от огня. В прикамской деревне потушили крупный пожар

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
В деревне Трифаново Юсьвинского муниципального округа вчера, 20 апреля, едва не сгорели жилые дома. Причиной стало неосторожное обращение с огнем. Один из местных жителей увидел пожар и попытался самостоятельно потушить его, но из-за сильного ветра огонь быстро распространился на бесхозные строения и тюки сена.
Ситуацию спасли оперативно прибывшие на место инцидента сотрудники муниципальной пожарной охраны, 59 и 72 пожарных частей Управления государственной противопожарной службы Пермского края. Они потушили огонь на площади 0,6 га и не допустили возгорания жилых домов. В ликвидации пожара участвовали 16 человек и семь единиц техники, никто не пострадал.
По данным Минтербеза Прикамья, от пожара удалось спасти два жилых дома, которые находились всего в 5 метрах от очага возгорания. По предварительной оценке, пожарные спасли материальные ценности на сумму 2 млн рублей.
В ГУ МЧС России по Пермскому краю призывают жителей региона соблюдать меры пожарной безопасности. Не допускайте неосторожного обращения с огнем, убедитесь, что полностью затушили сигареты, а также следите за детьми и расскажите им о правилах безопасности.