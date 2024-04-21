Дома находились в 5 метрах от огня. В прикамской деревне потушили крупный пожар

Ситуацию спасли оперативно прибывшие на место инцидента сотрудники муниципальной пожарной охраны, 59 и 72 пожарных частей Управления государственной противопожарной службы Пермского края. Они потушили огонь на площади 0,6 га и не допустили возгорания жилых домов. В ликвидации пожара участвовали 16 человек и семь единиц техники, никто не пострадал.