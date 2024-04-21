properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

В Пермском крае мать спасла двоих детей из горящего дома

Мать спасла двоих детей из горящего дома в Верещагино

21 апреля 2024, 08:23
Фото: ideogram.ai

В Пермском крае мать спасла двоих детей из горящего дома

Пожарные прибыли на место и ликвидировали огонь.

Вчера ночью, 20 апреля, в Верещагинском городском округе произошел пожар. Сообщение о происшествии на ул. Фрунзе в поселке Зюкайка поступило в 2:21, к месту вызова выехали 13 человек личного состава и четыре единицы техники.

Первое подразделение прибыло на место и обнаружило, что горят частный жилой дом и надворные постройки. До прибытия пожарных мать двоих детей разбудила их и вывела через окно на улицу. Площадь пожара составила 70 кв. м, никто не погиб и не пострадал. Возгорание ликвидировали в 2:37.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю пояснили, что причиной пожара стало нарушение правил безопасности при использовании печи. Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причину пожара.

Читайте также:
Дома находились в 5 метрах от огня. В прикамской деревне потушили крупный пожарВ Перми мужчина погиб на пожаре из-за сотового телефонаНа пожаре в двухэтажном деревянном доме в Осе погибли люди
#Происшествия#Мчс пермского края#Пермь#Пожар#Мчс#Верещагино
Подпишитесь
Видео. Парень ударил пермячку ногой по голове на концерте рэпера Гуфа в Екатеринбурге
Сегодня, 06:02
Стало известно, когда в Перми откроются «летники»
Сегодня, 09:38
Власти выбрали подрядчика на водный маршрут «Пермь — Закамск — Краснокамск»
Сегодня, 07:27
Суточный рекорд весеннего тепла 29-летней давности побит в Перми
Сегодня, 04:12
Застройщик получил разрешение на возведение первого дома у площади Карла Маркса
Сегодня, 06:31
"