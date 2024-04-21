Мать спасла двоих детей из горящего дома в Верещагино

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Вчера ночью, 20 апреля, в Верещагинском городском округе произошел пожар. Сообщение о происшествии на ул. Фрунзе в поселке Зюкайка поступило в 2:21, к месту вызова выехали 13 человек личного состава и четыре единицы техники.
Первое подразделение прибыло на место и обнаружило, что горят частный жилой дом и надворные постройки. До прибытия пожарных мать двоих детей разбудила их и вывела через окно на улицу. Площадь пожара составила 70 кв. м, никто не погиб и не пострадал. Возгорание ликвидировали в 2:37.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю пояснили, что причиной пожара стало нарушение правил безопасности при использовании печи. Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причину пожара.