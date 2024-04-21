Мать спасла двоих детей из горящего дома в Верещагино

Первое подразделение прибыло на место и обнаружило, что горят частный жилой дом и надворные постройки. До прибытия пожарных мать двоих детей разбудила их и вывела через окно на улицу. Площадь пожара составила 70 кв. м, никто не погиб и не пострадал. Возгорание ликвидировали в 2:37.