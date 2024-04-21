На общегородском субботнике в Перми очистят фасады зданий от граффити

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
В субботу, 27 апреля, в Перми состоится общегородской субботник. В связи с этим участники Всероссийской акции «Волонтеры культуры» обратились в социальной сети «ВКонтакте» к губернатору Прикамья Дмитрию Махонину с просьбой включить очистку фасадов от граффити в программу мероприятий.
Глава региона согласился, поэтому акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» в этом году будет проводиться во время субботника. Волонтеры обратили внимание, что на исторических зданиях и в жилых кварталах оставлено множество граффити, которые портят облик Перми. Они хотят очистить фасады домов и значимых для города мест от таких рисунков.