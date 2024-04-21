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В Перми на субботнике 27 апреля уберут граффити с фасадов исторических зданий

На общегородском субботнике в Перми очистят фасады зданий от граффити

21 апреля 2024, 10:01
Фото: vk.com/dobrokultura.perm

В Перми на субботнике 27 апреля уберут граффити с фасадов исторических зданий

Многие рисунки портят облик города.

В субботу, 27 апреля, в Перми состоится общегородской субботник. В связи с этим участники Всероссийской акции «Волонтеры культуры» обратились в социальной сети «ВКонтакте» к губернатору Прикамья Дмитрию Махонину с просьбой включить очистку фасадов от граффити в программу мероприятий.

Глава региона согласился, поэтому акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» в этом году будет проводиться во время субботника. Волонтеры обратили внимание, что на исторических зданиях и в жилых кварталах оставлено множество граффити, которые портят облик Перми. Они хотят очистить фасады домов и значимых для города мест от таких рисунков.

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#Общество#Пермь#Субботник#Граффити#Волонтеры#Общегородской субботник
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