На общегородском субботнике в Перми очистят фасады зданий от граффити

Глава региона согласился, поэтому акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» в этом году будет проводиться во время субботника. Волонтеры обратили внимание, что на исторических зданиях и в жилых кварталах оставлено множество граффити, которые портят облик Перми. Они хотят очистить фасады домов и значимых для города мест от таких рисунков.