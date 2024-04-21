На следующей неделе в Александровске простятся с погибшим на СВО земляком

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Около трех недель назад, 1 апреля, во время проведения СВО погиб житель Александровского муниципального округа Денис Гараев. Мужчина был дальномерщиком отделения управления (командира батареи) взвода управления 2 гаубичной самоходно-артиллерийской батареи гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона.
Как рассказала пресс-служба Александровского округа, Денис родился 2 марта 1987 года. Его похороны состоятся во вторник, 23 апреля, церемония прощания будет проводиться в городском дворце культуры. Прощание запланировано с 10:00 до 12:00, мужчина будет захоронен на кладбище Александровска.
СВО началась 24 февраля 2022 года. Власти не разглашают информацию о количестве погибших российских военнослужащих.