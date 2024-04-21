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В Александровске простятся с 37-летним погибшим на СВО Денисом Гараевым

На следующей неделе в Александровске простятся с погибшим на СВО земляком

21 апреля 2024, 04:30
Фото: пресс-служба администрации Александровского муниципального округа | vk.com/public183771914

В Александровске простятся с 37-летним погибшим на СВО Денисом Гараевым

Прощание состоится 23 апреля.

Около трех недель назад, 1 апреля, во время проведения СВО погиб житель Александровского муниципального округа Денис Гараев. Мужчина был дальномерщиком отделения управления (командира батареи) взвода управления 2 гаубичной самоходно-артиллерийской батареи гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона.

Как рассказала пресс-служба Александровского округа, Денис родился 2 марта 1987 года. Его похороны состоятся во вторник, 23 апреля, церемония прощания будет проводиться в городском дворце культуры. Прощание запланировано с 10:00 до 12:00, мужчина будет захоронен на кладбище Александровска.

СВО началась 24 февраля 2022 года. Власти не разглашают информацию о количестве погибших российских военнослужащих.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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