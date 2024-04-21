На следующей неделе в Александровске простятся с погибшим на СВО земляком

Как рассказала пресс-служба Александровского округа, Денис родился 2 марта 1987 года. Его похороны состоятся во вторник, 23 апреля, церемония прощания будет проводиться в городском дворце культуры. Прощание запланировано с 10:00 до 12:00, мужчина будет захоронен на кладбище Александровска.