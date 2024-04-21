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На концерте Гуфа в Екатеринбурге парень исполнил сальто и ударил пермячку ногой

Парень ударил пермячку ногой по голове на концерте рэпера Гуфа в Екатеринбурге

21 апреля 2024, 06:02
Фото: e1.ru

На концерте Гуфа в Екатеринбурге парень исполнил сальто и ударил пермячку ногой

Снежана приехала в Екатеринбург к сестре, а затем девушки пришли на выступление.

На концерте рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) в Екатеринбурге жительница Перми получила ногой по лицу. Инцидент случился в прошедший четверг, 18 апреля. Снежана приехала из столицы Прикамья к сестре, и они отправились на выступление исполнителя в «Телеклуб».

Один из фанатов — позже стало известно, что это 19-летний боец MMA и комплектовщик склада Артем, — в разгар выступления резко запрыгнул на сцену. Парень поздоровался за руку с Гуфом, и ему сказали уйти со сцены. Тогда молодой человек разбежался и сделал сальто со сцены в толпу, попав Снежане по лбу ногой. В результате у девушки осталась большая гематома на лбу, рассказала пострадавшая порталу e1.ru. «Никого не сломали, все нормально? Не бейте только пацана, пожалуйста. Девчонки, все хорошо?» — прервал выступление Гуф.

По словам Снежаны, Артем мог быть «под каким-то веществом». После концерта она хотела поскорее добраться до дома и забыть о произошедшем. Девушка находилась в огромном шоке и помнит, что многие подходили к ней и спрашивали, все ли с ней в порядке. За сценой ей оказали первую помощь и предложили вызвать скорую. Снежана отказалась от госпитализации и говорит, что у нее нет претензий к организаторам концерта.

Позже рэпер Гуф написал записку с извинениями, пишет Telegram-канал SHOT. «Снежана, поправляйся скорее! Крайне неудобно за это», — пишет исполнитель. Виновника инцидента после концерта задержали, однако потом отпустили. Позже Артем записал видеообращение, в котором извинился перед девушкой и заявил, что хотел бы лично попросить прощения. Также он пообещал разобраться с парнями, которые дали ему под дых сразу после прыжка.

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