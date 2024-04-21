Парень ударил пермячку ногой по голове на концерте рэпера Гуфа в Екатеринбурге

По словам Снежаны, Артем мог быть «под каким-то веществом». После концерта она хотела поскорее добраться до дома и забыть о произошедшем. Девушка находилась в огромном шоке и помнит, что многие подходили к ней и спрашивали, все ли с ней в порядке. За сценой ей оказали первую помощь и предложили вызвать скорую. Снежана отказалась от госпитализации и говорит, что у нее нет претензий к организаторам концерта.