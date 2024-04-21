Стало известно, когда в Перми откроются «летники»

Летние террасы и веранды у кафе и ресторанов в Перми пока не откроются, несмотря на аномально жаркие выходные. По словам ресторатора и основателя Ассоциации рестораторов «Гостеприимство и сервис» Николая Канищева, для открытия «летников» нужна стабильно теплая погода днем, вечером и ночью, пишет РБК-Пермь.