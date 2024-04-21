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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Летние террасы в Перми могут открыться только через месяц

Стало известно, когда в Перми откроются «летники»

21 апреля 2024, 09:38
Фото: unsplash.com

Летние террасы в Перми могут открыться только через месяц

Для работы в данном формате набирают специально обученных сотрудников.

Летние террасы и веранды у кафе и ресторанов в Перми пока не откроются, несмотря на аномально жаркие выходные. По словам ресторатора и основателя Ассоциации рестораторов «Гостеприимство и сервис» Николая Канищева, для открытия «летников» нужна стабильно теплая погода днем, вечером и ночью, пишет РБК-Пермь.

Собственники кафе и ресторанов набираются на работу летних террас определенный состав сотрудников. Обычно веранды заведений общепита открываются в городе не раньше периода с 15 по 20 мая, чтобы было комфортно и посетителям, и работникам.

В прошлом году рестораторы начали открывать летние террасы в мае. В итоге их выручка за сезон увеличилась на 20-30% по сравнению с весной 2022 год.

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#Общество#Пермь#Кафе#Рестораны#Летние кафе#Летние террасы
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