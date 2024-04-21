Стало известно, когда в Перми откроются «летники»

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Летние террасы и веранды у кафе и ресторанов в Перми пока не откроются, несмотря на аномально жаркие выходные. По словам ресторатора и основателя Ассоциации рестораторов «Гостеприимство и сервис» Николая Канищева, для открытия «летников» нужна стабильно теплая погода днем, вечером и ночью, пишет РБК-Пермь.
Собственники кафе и ресторанов набираются на работу летних террас определенный состав сотрудников. Обычно веранды заведений общепита открываются в городе не раньше периода с 15 по 20 мая, чтобы было комфортно и посетителям, и работникам.
В прошлом году рестораторы начали открывать летние террасы в мае. В итоге их выручка за сезон увеличилась на 20-30% по сравнению с весной 2022 год.