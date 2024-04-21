Суточный рекорд весеннего тепла 29-летней давности побит в Перми

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
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Вчера, 20 апреля, был побит суточный рекорд тепла в Перми. Максимальная температура воздуха в столице Прикамья достигла +24,5°. Прошлый суточный максимум был отмечен 20 апреля 1995 года — тогда в городе было зафиксировано +22,9°, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.
Кроме того, ряд дневных максимумов установлен и в других городах Пермского края: например, в Кунгуре вчера было +25,8°, в Чернушке +24,6°, а в Лысьве +24,4°. Специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» отмечают, что нынешняя волна тепла является более интенсивной, однако по пространственному и временному размаху уступает погодным аномалиям 1995 года. Уже сегодня, 21 апреля, в Пермском крае ожидается температура воздуха +15…+20°, на северо-востоке около +10°.