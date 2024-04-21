Суточный рекорд весеннего тепла 29-летней давности побит в Перми

Кроме того, ряд дневных максимумов установлен и в других городах Пермского края: например, в Кунгуре вчера было +25,8°, в Чернушке +24,6°, а в Лысьве +24,4°. Специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» отмечают, что нынешняя волна тепла является более интенсивной, однако по пространственному и временному размаху уступает погодным аномалиям 1995 года. Уже сегодня, 21 апреля, в Пермском крае ожидается температура воздуха +15…+20°, на северо-востоке около +10°.