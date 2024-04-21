properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

В Перми побит суточный рекорд температуры воздуха для 20 апреля 1995 года

Суточный рекорд весеннего тепла 29-летней давности побит в Перми

21 апреля 2024, 04:12
Фото: properm.ru

В Перми побит суточный рекорд температуры воздуха для 20 апреля 1995 года

Но радость в этом году недолгая: скоро вновь ощутимо похолодает.

Вчера, 20 апреля, был побит суточный рекорд тепла в Перми. Максимальная температура воздуха в столице Прикамья достигла +24,5°. Прошлый суточный максимум был отмечен 20 апреля 1995 года — тогда в городе было зафиксировано +22,9°, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.

Кроме того, ряд дневных максимумов установлен и в других городах Пермского края: например, в Кунгуре вчера было +25,8°, в Чернушке +24,6°, а в Лысьве +24,4°. Специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» отмечают, что нынешняя волна тепла является более интенсивной, однако по пространственному и временному размаху уступает погодным аномалиям 1995 года. Уже сегодня, 21 апреля, в Пермском крае ожидается температура воздуха +15…+20°, на северо-востоке около +10°.

Читайте также:
Мороз до -18 градусов и дожди. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в выходныеСнег, дождь и плюсовая температура. Синоптики — о погоде в выходные в Пермском краеОсторожно, скользко! В Прикамье ожидается гололедица
#Общество#Регион#Пермь#Погода#Рекорд#Температурный рекорд
Подпишитесь
Пермские власти хотят перенести расходы на строительство крематория
Вчера, 16:25
Суд разрешил «Почте России» посмотреть содержимое писем жителей Прикамья
Вчера, 15:09
В Прикамье начальник отделения полиции защищал преступника и давил на жертву
Вчера, 14:34
Президент присвоил почетные звания троим чиновникам из Пермского края
Вчера, 13:10
Из больницы выписали пострадавших при ЧП на Пермском пороховом заводе
Вчера, 12:52
"