В МЧС предупредили жителей Прикамья о грозе и тумане

В Прикамье завтра, 22 апреля, в некоторых районах ожидается ухудшение погодных условий — туман и гроза. В краевом МЧС рекомендуют водителям быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений.