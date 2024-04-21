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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

МЧС: гроза и туман ожидаются в Пермском крае 22 апреля

В МЧС предупредили жителей Прикамья о грозе и тумане

21 апреля 2024, 11:18
Фото: ideogram.ai

МЧС: гроза и туман ожидаются в Пермском крае 22 апреля

Об инцидентах немедленно сообщайте по номеру 112.

В Прикамье завтра, 22 апреля, в некоторых районах ожидается ухудшение погодных условий — туман и гроза. В краевом МЧС рекомендуют водителям быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений.

Предупредите о тумане и грозе своих близких и знакомых. О происшествии сообщайте в экстренные службы: по номеру 01 — со стационарного, а 101, 112 — с мобильного телефона.

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