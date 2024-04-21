В МЧС предупредили жителей Прикамья о грозе и тумане

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В Прикамье завтра, 22 апреля, в некоторых районах ожидается ухудшение погодных условий — туман и гроза. В краевом МЧС рекомендуют водителям быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений.
Предупредите о тумане и грозе своих близких и знакомых. О происшествии сообщайте в экстренные службы: по номеру 01 — со стационарного, а 101, 112 — с мобильного телефона.