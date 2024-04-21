В МЧС Прикамья рассказали подробности пожара в Дзержинском районе

Сегодня вечером, в 17:00, оперативному дежурному поступила информация о пожаре на ул. Трамвайная в Дзержинском районе Перми. К месту вызова выехали силы и средства в количестве 17 человек личного состава и четырех единиц техники, сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.