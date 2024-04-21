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Published Сегодня, 12:41

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Updated Сегодня, 12:43

В МЧС поделились подробностями пожара в Дзержинском районе Перми

В МЧС Прикамья рассказали подробности пожара в Дзержинском районе

21 апреля 2024, 12:41
Фото: предоставлено читателем Properm.ru

В МЧС поделились подробностями пожара в Дзержинском районе Перми

Густой дым в районе Паркового ранее заметил журналист Properm.ru.

Сегодня вечером, в 17:00, оперативному дежурному поступила информация о пожаре на ул. Трамвайная в Дзержинском районе Перми. К месту вызова выехали силы и средства в количестве 17 человек личного состава и четырех единиц техники, сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По прибытии первого подразделения выяснилось, что горит автобус на стоянке. В результате пожара никто не пострадал и не погиб. По предварительной информации, площадь пожара составила 15 кв. м. Возгорание локализовано в 17:19, ликвидировано в 17:22.

Дознаватель МЧС России устанавливает обстоятельства и причину произошедшего, проводятся проверочные мероприятия.

В Дзержинском районе произошел пожар
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#Происшествия#Мчс пермского края#Пермь#Пожар
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