В МЧС Прикамья рассказали подробности пожара в Дзержинском районе

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Сегодня вечером, в 17:00, оперативному дежурному поступила информация о пожаре на ул. Трамвайная в Дзержинском районе Перми. К месту вызова выехали силы и средства в количестве 17 человек личного состава и четырех единиц техники, сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
По прибытии первого подразделения выяснилось, что горит автобус на стоянке. В результате пожара никто не пострадал и не погиб. По предварительной информации, площадь пожара составила 15 кв. м. Возгорание локализовано в 17:19, ликвидировано в 17:22.
Дознаватель МЧС России устанавливает обстоятельства и причину произошедшего, проводятся проверочные мероприятия.