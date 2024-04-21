В небе над Пермью заметили нечто похожее на беспилотник. Что это было?

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Сегодня днем около 13:00 в Орджоникидзевском районе Перми местные жители заметили небольшой летающий объект, похожий на беспилотный летательный аппарат. Видео опубликовал Telegram-канал «Пермское чтиво».
Информацию прокомментировали в пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья. В Минтербезе говорят, что запуск и полеты БПЛА на территории Перми не проводились. Однако, по данным Пермского Линейного отдела МВД России на транспорте, на видео попал частный самолет, полет которого согласован.
Краевые власти напоминают, что в Прикамье действует запрет на запуски и полеты беспилотных летательных аппаратов. Чиновники просят пермяков сохранять спокойствие, а если вы стали свидетелем запуска БПЛА, сообщите об этом по телефону вызова служб экстренного реагирования 112.