В небе над Пермью заметили нечто похожее на беспилотник. Что это было?

Информацию прокомментировали в пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья. В Минтербезе говорят, что запуск и полеты БПЛА на территории Перми не проводились. Однако, по данным Пермского Линейного отдела МВД России на транспорте, на видео попал частный самолет, полет которого согласован.