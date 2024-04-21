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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Над Пермью днем 21 апреля заметили предмет, похожий на БПЛА

В небе над Пермью заметили нечто похожее на беспилотник. Что это было?

21 апреля 2024, 13:19
Фото: Telegram-канал «Пермское чтиво»

Над Пермью днем 21 апреля заметили предмет, похожий на БПЛА

Ситуацию прокомментировали в краевом Минтербезе.

Сегодня днем около 13:00 в Орджоникидзевском районе Перми местные жители заметили небольшой летающий объект, похожий на беспилотный летательный аппарат. Видео опубликовал Telegram-канал «Пермское чтиво».

Информацию прокомментировали в пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья. В Минтербезе говорят, что запуск и полеты БПЛА на территории Перми не проводились. Однако, по данным Пермского Линейного отдела МВД России на транспорте, на видео попал частный самолет, полет которого согласован.

Краевые власти напоминают, что в Прикамье действует запрет на запуски и полеты беспилотных летательных аппаратов. Чиновники просят пермяков сохранять спокойствие, а если вы стали свидетелем запуска БПЛА, сообщите об этом по телефону вызова служб экстренного реагирования 112.

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#Общество#Пермь#Беспилотник
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