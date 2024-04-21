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В Кировском районе Перми в Закамске появится «летающий диван»

В парке «Счастье есть» в Закамске появится «летающий диван»

21 апреля 2024, 08:00
Фото: страница «ПермьПарк» «ВКонтакте»

В Кировском районе Перми в Закамске появится «летающий диван»

Официально сезон аттракционов начнется в Перми 1 мая.

В Кировском районе Перми в парке культуры и отдыха «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106) появится новый аттракцион «Лавица». В муниципальном учреждении «ПермьПарк» шутливо называют его летающим диваном.

Фотографий аттракциона на сайте «ПермьПарка» пока нет. Однако в учреждении поделились с краевой газетой «Звезда», что конструкция представляет собой ряд кресел, вращающихся по кругу в вертикальной плоскости. Она создана на основе маятниковых противовесов. Официальное открытие сезона аттракционов намечено в Перми на 1 мая, однако из-за теплой погоды они возобновляют деятельность уже сейчас.

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#Общество#Пермь#Закамск#Парк#Развлечения#Аттракцион
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