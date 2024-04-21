В парке «Счастье есть» в Закамске появится «летающий диван»

Фотографий аттракциона на сайте «ПермьПарка» пока нет. Однако в учреждении поделились с краевой газетой «Звезда», что конструкция представляет собой ряд кресел, вращающихся по кругу в вертикальной плоскости. Она создана на основе маятниковых противовесов. Официальное открытие сезона аттракционов намечено в Перми на 1 мая, однако из-за теплой погоды они возобновляют деятельность уже сейчас.