В Свердловском районе установят памятник молодым рабочим оборонных заводов

Ранее с предложением о создании нового памятника выступил совет ветеранов АО «ОДК-Пермские моторы». Общество возьмет на себя расходы по изготовлению и установке скульптуры с соблюдением требований законодательства, строительных норм и правил. А установкой займется администрация Свердловского района.