В Свердловском районе установят памятник молодым рабочим оборонных заводов

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Администрация Перми одобрила идею установки памятника в сквере имени Субботина. Скульптура посвящена молодым рабочим оборонных заводов города, соответствующее постановление от 15 апреля подписано и. о. главы Перми Ольгой Андриановой.
Ранее с предложением о создании нового памятника выступил совет ветеранов АО «ОДК-Пермские моторы». Общество возьмет на себя расходы по изготовлению и установке скульптуры с соблюдением требований законодательства, строительных норм и правил. А установкой займется администрация Свердловского района.
Прообразом для мемориала послужит известная фотография 12-летнего фрезеровщика Пермского мотостроительного завода Вали Кусакина. В годы Великой Отечественной войны она облетела страницы всех центральных газет и сейчас хранится в Музее истории пермского моторостроения.