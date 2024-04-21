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В Перми появится памятник молодым рабочим оборонных заводов

В Свердловском районе установят памятник молодым рабочим оборонных заводов

21 апреля 2024, 10:38
Фото: vk.com/profsouzpm

В Перми появится памятник молодым рабочим оборонных заводов

Прообразом скульптуры является фотография Вали Кусакина.

Администрация Перми одобрила идею установки памятника в сквере имени Субботина. Скульптура посвящена молодым рабочим оборонных заводов города, соответствующее постановление от 15 апреля подписано и. о. главы Перми Ольгой Андриановой.

Ранее с предложением о создании нового памятника выступил совет ветеранов АО «ОДК-Пермские моторы». Общество возьмет на себя расходы по изготовлению и установке скульптуры с соблюдением требований законодательства, строительных норм и правил. А установкой займется администрация Свердловского района.

Прообразом для мемориала послужит известная фотография 12-летнего фрезеровщика Пермского мотостроительного завода Вали Кусакина. В годы Великой Отечественной войны она облетела страницы всех центральных газет и сейчас хранится в Музее истории пермского моторостроения.

Фото: vk.com/profsouzpm
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#Общество#Пермь#Великая отечественная война#Администрация Перми#Памятник#ОДК-Пермские моторы
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