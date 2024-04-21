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Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

В поселке Яйва ищут пропавшую 20 апреля 21-летнюю девушку.

Вишневые волосы и голубые глаза. В поселке Яйва пропала 21-летняя девушка

21 апреля 2024, 11:46
Фото: страница девушки в социальных сетях

В поселке Яйва ищут пропавшую 20 апреля 21-летнюю девушку.

Волонтерам пригодится любая информация об исчезнувшей.

В поселке Яйва ищут пропавшую 21-летнюю Александру Шелунцову. Вчера, 20 апреля, примерно в 13:00 девушка ушла из дома по ул. Заводская и с тех пор ее местонахождение неизвестно. У Александры остались муж и маленькая дочь.

Приметы пропавшей: рост 159 см, среднее телосложение, волосы вишневого цвета и светло-голубые глаза. Девушка была одета в красную олимпийку, черные штаны с белыми лампасами и серые кроссовки.

В поисковом отряде имени Ирины Бухановой просят жителей Прикамья помочь в распространении информации. Если вы видели Александру или знаете, где она может находиться, свяжитесь с волонтерами по номеру 8(342) 204-49-04 или позвоните в полицию по номеру 102.

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#Общество#Пермь#Пропал человек
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