Вишневые волосы и голубые глаза. В поселке Яйва пропала 21-летняя девушка

В поисковом отряде имени Ирины Бухановой просят жителей Прикамья помочь в распространении информации. Если вы видели Александру или знаете, где она может находиться, свяжитесь с волонтерами по номеру 8(342) 204-49-04 или позвоните в полицию по номеру 102.