Власти выбрали подрядчика на водный маршрут «Пермь — Закамск — Краснокамск»

В ближайшее время с компанией подпишут контракт. Водный маршрут будет работать с 1 июня по 18 сентября текущего года, рассказали в пресс-службе правительства Прикамья. По условиям договора, подрядчик должен иметь основное и резервное судно вместимостью не менее 130 пассажиров.