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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 11:24

Стало известно, кто будет обслуживать маршрут «Пермь — Закамск — Краснокамск»

Власти выбрали подрядчика на водный маршрут «Пермь — Закамск — Краснокамск»

21 апреля 2024, 07:27
Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Стало известно, кто будет обслуживать маршрут «Пермь — Закамск — Краснокамск»

Подрядчиком выбрана крупная компания из Ленобласти.

Власти Пермского края выбрали подрядчика, который займется оказанием услуг по перевозке пассажиров водным транспортом на маршруте «Пермь — Закамск — Краснокамск». Победителем признано АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» из Ленинградской области. Ранее сообщалось, что начальная цена контракта составила 19,9 млн рублей.

В ближайшее время с компанией подпишут контракт. Водный маршрут будет работать с 1 июня по 18 сентября текущего года, рассказали в пресс-службе правительства Прикамья. По условиям договора, подрядчик должен иметь основное и резервное судно вместимостью не менее 130 пассажиров.

Когда пройдет паводок и установится стабильный уровень воды в районе Речного вокзала на Перми-I, тогда региональное Управление дорог и транспорта начнет установку электрозарядных станций для судов, обслуживающих речной маршрут. Кроме того, сюда доставят модульный причал, изготовленный Пермской судоверфью, такой же причал установят на набережной в Закамске.

Компания «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» занимается организацией речных круизов по России на протяжении 20 лет, включая экспедиционные путешествия в труднодоступные регионы — круизы по Енисею и по Байкалу.

Объявлен аукцион на перевозки по Каме на маршруте «Пермь-Закамск-Краснокамск»
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#Общество#Пермь#Госзакупки#Туризм#Водный транспорт
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