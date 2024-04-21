Власти выбрали подрядчика на водный маршрут «Пермь — Закамск — Краснокамск»

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Власти Пермского края выбрали подрядчика, который займется оказанием услуг по перевозке пассажиров водным транспортом на маршруте «Пермь — Закамск — Краснокамск». Победителем признано АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» из Ленинградской области. Ранее сообщалось, что начальная цена контракта составила 19,9 млн рублей.
В ближайшее время с компанией подпишут контракт. Водный маршрут будет работать с 1 июня по 18 сентября текущего года, рассказали в пресс-службе правительства Прикамья. По условиям договора, подрядчик должен иметь основное и резервное судно вместимостью не менее 130 пассажиров.
Когда пройдет паводок и установится стабильный уровень воды в районе Речного вокзала на Перми-I, тогда региональное Управление дорог и транспорта начнет установку электрозарядных станций для судов, обслуживающих речной маршрут. Кроме того, сюда доставят модульный причал, изготовленный Пермской судоверфью, такой же причал установят на набережной в Закамске.
Компания «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» занимается организацией речных круизов по России на протяжении 20 лет, включая экспедиционные путешествия в труднодоступные регионы — круизы по Енисею и по Байкалу.