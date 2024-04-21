Застройщик получил разрешение на возведение первого дома у площади Карла Маркса

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
ООО «Специализированный застройщик „Сибирский квартал“» получило разрешительные документы на строительство первого дома жилого комплекса у площади Карла Маркса. Как обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье», разрешение выдано еще 14 марта.
Новый ЖК появится на земельном участке площадью 6 тыс. кв. м по ул. Белинского, 25. Новостройка будет находиться через дорогу от здания «Галургии».
Ранее стало известно, что «Сибирский квартал» планирует построить у площади Карла Маркса три жилых дома высотой 7, 9 и 16 этажей. В ЖК обустроят подземный паркинг, а первые этажи высоток отведут под кафе, магазины или досуговые центры. Площадь застройки составит 28,3 тыс. кв. м. Фасады домов будут оформлены в серых и коричневых оттенках.
По данным базы контрагентов Rusprofile, директором ООО «СЗ „Сибирский квартал“» является Ирина Мамаева. Компания зарегистрирована в декабре 2013 года, основной ее деятельностью указано строительство жилых и нежилых зданий.