Застройщик получил разрешение на возведение первого дома у площади Карла Маркса

Ранее стало известно, что «Сибирский квартал» планирует построить у площади Карла Маркса три жилых дома высотой 7, 9 и 16 этажей. В ЖК обустроят подземный паркинг, а первые этажи высоток отведут под кафе, магазины или досуговые центры. Площадь застройки составит 28,3 тыс. кв. м. Фасады домов будут оформлены в серых и коричневых оттенках.