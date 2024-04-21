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Выдано разрешение на строительство жилого комплекса у площади Карла Маркса

Застройщик получил разрешение на возведение первого дома у площади Карла Маркса

21 апреля 2024, 06:31
Фото: пресс-служба Минимущества Пермского края

Выдано разрешение на строительство жилого комплекса у площади Карла Маркса

Здесь появятся три дома переменной этажности.

ООО «Специализированный застройщик „Сибирский квартал“» получило разрешительные документы на строительство первого дома жилого комплекса у площади Карла Маркса. Как обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье», разрешение выдано еще 14 марта.

Новый ЖК появится на земельном участке площадью 6 тыс. кв. м по ул. Белинского, 25. Новостройка будет находиться через дорогу от здания «Галургии».

Ранее стало известно, что «Сибирский квартал» планирует построить у площади Карла Маркса три жилых дома высотой 7, 9 и 16 этажей. В ЖК обустроят подземный паркинг, а первые этажи высоток отведут под кафе, магазины или досуговые центры. Площадь застройки составит 28,3 тыс. кв. м. Фасады домов будут оформлены в серых и коричневых оттенках.

Фото: пресс-служба Минимущества Пермского края

По данным базы контрагентов Rusprofile, директором ООО «СЗ „Сибирский квартал“» является Ирина Мамаева. Компания зарегистрирована в декабре 2013 года, основной ее деятельностью указано строительство жилых и нежилых зданий.

У площади Карла Маркса в Перми построят новый жилой комплекс
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#Недвижимость#Общество#Пермь#Новостройки#Жилая недвижимость#Площадь Карла Маркса
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