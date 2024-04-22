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Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Аномальная жара придет в Пермский край 23 апреля

Аномальная жара ожидается в Пермском крае, но не везде

22 апреля 2024, 11:14
Фото: ideogram.ai

Аномальная жара придет в Пермский край 23 апреля

В жаркую погоду возрастает риск возникновения пожаров.

Аномально жаркая погода установится завтра, 23 апреля, в некоторых районах на юге Пермского края. Как предупреждают в пресс-службе регионального МЧС, в Прикамье местами сохранится жара со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7° и более.

Спасатели просят соблюдать правила пожарной безопасности и быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях и разведении огня на сельхозугодиях. Если вы заметили огонь, то немедленно позвоните в пожарную охрану по номеру 101 или 01. Укажите название объекта защиты, адрес, место возникновения пожара и свою фамилию. Помогите людям эвакуироваться и, если есть возможность, начните тушить пламя.

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#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Погода#Мчс
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