Аномальная жара ожидается в Пермском крае, но не везде

Спасатели просят соблюдать правила пожарной безопасности и быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях и разведении огня на сельхозугодиях. Если вы заметили огонь, то немедленно позвоните в пожарную охрану по номеру 101 или 01. Укажите название объекта защиты, адрес, место возникновения пожара и свою фамилию. Помогите людям эвакуироваться и, если есть возможность, начните тушить пламя.