Аномальная жара ожидается в Пермском крае, но не везде

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Аномально жаркая погода установится завтра, 23 апреля, в некоторых районах на юге Пермского края. Как предупреждают в пресс-службе регионального МЧС, в Прикамье местами сохранится жара со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7° и более.
Спасатели просят соблюдать правила пожарной безопасности и быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях и разведении огня на сельхозугодиях. Если вы заметили огонь, то немедленно позвоните в пожарную охрану по номеру 101 или 01. Укажите название объекта защиты, адрес, место возникновения пожара и свою фамилию. Помогите людям эвакуироваться и, если есть возможность, начните тушить пламя.