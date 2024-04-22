Что носить этой весной: пять главных модных трендов 2024 года

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
В моду в этом сезоне входят платья с полностью обнаженным животом или разрезом. При этом не нужно быть беременной, как певица Рианна, сделавшая оголенный живот частью своего стиля. Похожие платья были представлены на показах домов моды Schiaparelli, Ache Studios и Alberta Ferretti, обратил внимание РБК.
Капри — это обтягивающие брюки длиной до середины голени или чуть выше. Летом и осенью их вернули в моду сестры Джиджи и Белла Хадид. На неделях моды были представлены брюки капри-карго в разных фасонах — классические, кожаные, золотые и джинсовые. По мнению стилистов, лучше всего обтягивающие брюки выглядят с громоздким широкоплечим пиджаком.
Глубокое декольте больше не является частью вечернего платья и стало частью повседневного гардероба. Бюстгальтер с такой одеждой тоже становится неактуален, ведь перемычка от него попросту портит задуманный вид. Актуальные модели были представлены на показах всемирно известных домов моды Valentino, Courrèges и Givenchy.
Основной акцент в образе в сезоне весна-лето 2024 года делается на юбках. Верх может быть любым — белый топ, однотонная рубашка или кардиган. Лучше, чтобы низ был ярким, — с фотопринтом или пайетками.
Свадебные образы стали частью коллекций повседневной одежды, хотя раньше завершали показы на Неделе высокой моды. Теперь носить платье, похожее на подвенечное, можно, не будучи при этом невестой. А если вам уже сделали предложение, то присмотрите образ в сегменте ready-to-wear, созданном для повседневности и масс-маркетов.