Что носить этой весной: пять главных модных трендов 2024 года

Свадебные образы стали частью коллекций повседневной одежды, хотя раньше завершали показы на Неделе высокой моды. Теперь носить платье, похожее на подвенечное, можно, не будучи при этом невестой. А если вам уже сделали предложение, то присмотрите образ в сегменте ready-to-wear, созданном для повседневности и масс-маркетов.