Эксперт предостерегла от нескольких вещей при поездках в Иран

Луговая предупредила, что в Иране есть ограничения по потреблению табака. Например, курение разрешено только на улице, если рядом нет общественных помещений или религиозных мест. Публичное употребление алкоголя запрещено, однако туристы могут делать это на территории своего отеля. В целом, находясь в Иране, важно помнить о религиозности и традициях местного населения, уважать их и следовать правилам и рекомендациям.