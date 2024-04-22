Эксперт предостерегла от нескольких вещей при поездках в Иран

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Прежде всего, нужно подобрать подходящую одежду, рассказала она в интервью Pravda.Ru. Женщинам рекомендуется носить непрозрачную одежду, которая покрывает тело и шею. Мини-юбки, облегающие платья и прозрачные майки лучше оставить дома. Мужчинам также следует избегать коротких шорт и рубашек без рукавов.
В Иране можно загорать, но только в специально выделенных для туристов местах, таких как закрытые пляжные зоны или бассейны. Здесь разрешено носить купальники и парео. Однако в городе ходить в купальнике не рекомендуется.
Эксперт подчеркнула, что в общественных местах стоит быть осмотрительным. В Иране не принято проявлять публичные эмоции — поцелуи, объятия. Женщинам также следует избегать общения с незнакомыми мужчинами, так как это не соответствует местным традициям.
Луговая предупредила, что в Иране есть ограничения по потреблению табака. Например, курение разрешено только на улице, если рядом нет общественных помещений или религиозных мест. Публичное употребление алкоголя запрещено, однако туристы могут делать это на территории своего отеля. В целом, находясь в Иране, важно помнить о религиозности и традициях местного населения, уважать их и следовать правилам и рекомендациям.