Еврейской общине продлили разрешение на возведение благотворительного центра в Перми

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
«Еврейской общине города Перми» 14 марта продлили разрешение на возведение благотворительного центра на ул. Энгельса, 25. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на портал Минимущества Пермского края.
В 2021 года местная иудейская религиозная организация получила разрешение на строительство благотворительного центра. Объект планировалось ввести к эксплуатацию через 2-2,5 года. По информации приложения 2ГИС, открытие центра должно было состояться в скором времени.
Строительство трехэтажного объекта в Дзержинском районе проходит на территории общей площадью в 6,3 тыс. кв. м. Через дорогу располагается Дом культуры железнодорожников. В помещениях будут кружки, концерты, спортивный зал, также будет обустроена прилегающая территория.