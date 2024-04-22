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Еврейской общине продлили разрешение на возведение благотворительного центра в Перми

Еврейской общине продлили разрешение на возведение благотворительного центра в Перми

22 апреля 2024, 13:08
Фото: properm.ru
Строительство объекта проходит на ул. Энгельса, 25.

«Еврейской общине города Перми» 14 марта продлили разрешение на возведение благотворительного центра на ул. Энгельса, 25. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на портал Минимущества Пермского края.

В 2021 года местная иудейская религиозная организация получила разрешение на строительство благотворительного центра. Объект планировалось ввести к эксплуатацию через 2-2,5 года. По информации приложения 2ГИС, открытие центра должно было состояться в скором времени.

Строительство трехэтажного объекта в Дзержинском районе проходит на территории общей площадью в 6,3 тыс. кв. м. Через дорогу располагается Дом культуры железнодорожников. В помещениях будут кружки, концерты, спортивный зал, также будет обустроена прилегающая территория.

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#Пермь#Строительство#Еврейская община#Дзержинский район#Благотворительный центр#Дом культуры железнодорожников
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