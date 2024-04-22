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Изъято более 4 килограмма гашиша. В Кунгуре судят наркоторговца из Екатеринбурга

Изъято более 4 килограмма гашиша. В Кунгуре судят наркоторговца из Екатеринбурга

22 апреля 2024, 05:12
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
Мужчина действовал в нескольких регионах.
Сюжет
Кунгур

В Кунгуре ожидает решения суда 32-летний житель Екатеринбурга. Он попался с крупной партией наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

В ноябре прошлого года фигурант был задержан сотрудникам полиции на территории Кунгурского муниципального округа, куда днем ранее он прибыл, чтобы забрать партию наркотиков для дальнейшего распространения через тайники-закладки.

В багажнике машины мужчины сотрудниками полиции обнаружено и изъято восемь герметичных свертков с наркотиком — гашишем общей массой более 3 килограмм 800 грамм.

Следствие установило, что обвиняемый в декабре 2022 года вошел в состав организованной группы для продажи наркотиков. По указанию организатора в условленном месте он забирал партии запрещённых средств, фасовал их и оборудовал закладки. В качестве торговой площадки для незаконного сбыта использовался интернет-магазин, созданный соучастником фигуранта, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В ходе следствия установлена причастность обвиняемого гражданина к еще одному факту незаконного сбыта наркотиков в крупном размере, совершенному им в ноябре 2023 года на территории Челябинской области. В лесу, расположенном около села в Челябинской области оперативники и следователи установили местонахождение тайника, ранее оборудованного фигурантом. Там было спрятано более 380 грамм гашиша. Запрещенное вещество изъято из незаконного оборота.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный организованной группой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», а также в покушении на аналогичное преступление.

На время следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Общество#Суд#Криминал#Наркотики#Екатеринбург#Кунгур
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