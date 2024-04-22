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Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Каждый четвертый бизнесмен в России входит в группу «молодежь»

Каждый четвертый бизнесмен в России входит в группу «молодежь»

22 апреля 2024, 12:43
Фото: Изображение Midjourney
Каждого четвертого индивидуального предпринимателя сейчас можно отнести к категории молодежи. В общей сложности в РФ сегодня числится около миллиона ИП в возрасте до 35 лет.

При этом среди вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 44% приходятся именно на молодежь.

Еще 5,2 миллиона молодых людей предпочитают заниматься бизнесом как самозанятые. Такую статистику, полученную в рамках исследования сектора малого и среднего бизнеса, Корпорация МСП озвучила на форуме молодых предпринимателей «Создай наше», организованном РБК, АСИ и КМСП, пишет РИА Новости.

Возглавляющий Корпорацию МСП Александр Исаевич отметил, что эти данные свидетельствуют о повышении интереса молодых жителей России к открытию собственного бизнеса. Сейчас доля ИП среди молодежи доходит почти до 50%, а количество самозанятых уже превысило 53%.

По словам главы КМСП, максимальное число новых предпринимателей зафиксировано в розничной торговле, которая по итогам 2023 года показала прирост 41%. Исаевич связывает это с популярностью онлайн-торговли на маркетплейсах. Данное направление имеет все предпосылки для дальнейшего роста, так как порога насыщения не видно. За торговлей по количеству новых молодых предпринимателей с большим отрывом идут деятельность по предоставлению различных персональных услуг (5%) и продуктов питания и напитков (4%).

Гендиректор Корпорации МСП считает, что молодежь «готова и может стать драйвером развития сферы малого и среднего предпринимательства». И государство поддерживает начинающих бизнесменов, помогая преодолевать разного рода сложности, с которыми те сталкиваются при ведении своего бизнеса. По статистике ФНС России, 58% бизнесменов из числа молодежи уже пользовались мерами государственной поддержки.

Стоит отметить, что на сегодняшний день поддержку и развитие системы молодежного предпринимательства на федеральном уровне обеспечивают профильные министерства и ведомства: Минэкономразвития, Минобрнауки и Росмолодежь, а также институты развития, в первую очередь Корпорация МСП.

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