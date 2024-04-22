Каждый четвертый бизнесмен в России входит в группу «молодежь»

По словам главы КМСП, максимальное число новых предпринимателей зафиксировано в розничной торговле, которая по итогам 2023 года показала прирост 41%. Исаевич связывает это с популярностью онлайн-торговли на маркетплейсах. Данное направление имеет все предпосылки для дальнейшего роста, так как порога насыщения не видно. За торговлей по количеству новых молодых предпринимателей с большим отрывом идут деятельность по предоставлению различных персональных услуг (5%) и продуктов питания и напитков (4%).