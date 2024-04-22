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Копайгородский рассказал, как Сочи готовится встречать победный май

Копайгородский рассказал, как Сочи готовится встречать победный май

22 апреля 2024, 10:15
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii
Копайгородский рассказал, как Сочи готовится встречать победный май
В Сочи прошло заседание оргкомитета «Победа», где был утвержден план мероприятий к 9 Мая. О подготовке к празднику Победы рассказал сочинский мэр Алексей Копайгородский.
Акция «Бессмертный полк» в Сочи будет проходить на цифровой площадкеАкция «Бессмертный полк» в Сочи будет проходить на цифровой площадке
Акция «Бессмертный полк» в Сочи будет проходить на цифровой площадке
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Как сообщил сочинский градоначальник, праздничная программа, посвященная Дню Победы, будет максимально интересной и насыщенной. Копайгородский отметил, что к 79-й годовщине Великой Победы в Сочи пройдет свыше 120 патриотических, культурных, спортивных мероприятий. Во всех населенных пунктах будет организовано торжественное возложение цветов к памятникам героев ВОВ, пройдет праздничный автопробег. По словам мэра Алексея Копайгородского, в день празднования Победы всех гостей города и сочинцев угостят солдатской кашей.

Акция «Бессмертный полк» в память о воинах Великой Отечественной войны, погибших в боях и ушедших из жизни, будет проходить на цифровой площадке. Не обойдут вниманием и живых участников ВОВ. По инициативе городской мэрии и Алексея Копайгородского из городской казны было выделено 50 млн рублей на соцподдержку ветеранам и дополнительные выплаты.

У 79-й годовщине Великой Победы в Сочи пройдет свыше 120 мероприятийУ 79-й годовщине Великой Победы в Сочи пройдет свыше 120 мероприятий
У 79-й годовщине Великой Победы в Сочи пройдет свыше 120 мероприятий
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Как рассказал мэр Сочи Копайгородский, каждый ветеран будет поздравлен адресно сотрудниками мэрии. Кроме того, под окнами каждого участника ВОВ традиционно пройдут поздравительные концерты.

Напомним: Алексей Копайгородский находится в топе лучших российских мэров. С тех пор как он занимает пост сочинского градоначальника, город заметно изменился в лучшую сторону.

#Общество#9 мая#Сочи#Копайгородский Алексей Сергеевич
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