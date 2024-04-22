Копайгородский рассказал, как Сочи готовится встречать победный май

Как сообщил сочинский градоначальник, праздничная программа, посвященная Дню Победы, будет максимально интересной и насыщенной. Копайгородский отметил, что к 79-й годовщине Великой Победы в Сочи пройдет свыше 120 патриотических, культурных, спортивных мероприятий. Во всех населенных пунктах будет организовано торжественное возложение цветов к памятникам героев ВОВ, пройдет праздничный автопробег. По словам мэра Алексея Копайгородского, в день празднования Победы всех гостей города и сочинцев угостят солдатской кашей.