Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Как сообщил сочинский градоначальник, праздничная программа, посвященная Дню Победы, будет максимально интересной и насыщенной. Копайгородский отметил, что к 79-й годовщине Великой Победы в Сочи пройдет свыше 120 патриотических, культурных, спортивных мероприятий. Во всех населенных пунктах будет организовано торжественное возложение цветов к памятникам героев ВОВ, пройдет праздничный автопробег. По словам мэра Алексея Копайгородского, в день празднования Победы всех гостей города и сочинцев угостят солдатской кашей.
Акция «Бессмертный полк» в память о воинах Великой Отечественной войны, погибших в боях и ушедших из жизни, будет проходить на цифровой площадке. Не обойдут вниманием и живых участников ВОВ. По инициативе городской мэрии и Алексея Копайгородского из городской казны было выделено 50 млн рублей на соцподдержку ветеранам и дополнительные выплаты.
Как рассказал мэр Сочи Копайгородский, каждый ветеран будет поздравлен адресно сотрудниками мэрии. Кроме того, под окнами каждого участника ВОВ традиционно пройдут поздравительные концерты.
Напомним: Алексей Копайгородский находится в топе лучших российских мэров. С тех пор как он занимает пост сочинского градоначальника, город заметно изменился в лучшую сторону.