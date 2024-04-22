Косметолог заявила, что певица МакSим может выглядеть лучше

МакSим поделилась с поклонниками планами на будущее и сообщила о том, что очень озабочена своим здоровьем. В ее нынешнем состоянии артистка просто не сможет переносить неудобства долгосрочных туров. При этом она не исключила, что будет выступать в отдельных городах.