Косметолог заявила, что певица МакSим может выглядеть лучше

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
По мнению косметолога-дерматолога Мадины Байрамуковой, черты лица исполнительницы Марины Абросимовой (сценический псевдоним МакSим) могли измениться в результате перенесенной комы. Мнение эксперта публикует Newia.ru.
Эксперт считает, что изменения могли стать следствием мышечной гипотрофии. Врач подчеркнула, что певица не выглядит плохо, однако «могла бы и лучше». Изменившиеся пропорции лица вызваны множеством пережитых трудностей.
Врач также рассказала, что вышедшие из комы люди неизбежно сталкиваются с мышечной гипотрофией, у них развиваются нарушения в работе ряда органов и систем, сообщает news.rambler.ru.
Косметолог также отметила, что артистка ранее заявляла о своей алкогольной зависимости, которая также могла отразиться на внешности женщины. Специалист заявила, что, если Марина начнет уделять должное внимание состоянию своего организма, а также ментальному здоровью, она сможет восстановить прежнюю безупречную форму.
МакSим поделилась с поклонниками планами на будущее и сообщила о том, что очень озабочена своим здоровьем. В ее нынешнем состоянии артистка просто не сможет переносить неудобства долгосрочных туров. При этом она не исключила, что будет выступать в отдельных городах.