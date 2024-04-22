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Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Косметолог заявила, что певица МакSим может выглядеть лучше

Косметолог заявила, что певица МакSим может выглядеть лучше

22 апреля 2024, 15:58
Фото: vk.com/maksimsinger
Мышцы МакSим ослабли за время комы, сказываются также проблемы с алкоголем.

По мнению косметолога-дерматолога Мадины Байрамуковой, черты лица исполнительницы Марины Абросимовой (сценический псевдоним МакSим) могли измениться в результате перенесенной комы. Мнение эксперта публикует Newia.ru.

Эксперт считает, что изменения могли стать следствием мышечной гипотрофии. Врач подчеркнула, что певица не выглядит плохо, однако «могла бы и лучше». Изменившиеся пропорции лица вызваны множеством пережитых трудностей.

Врач также рассказала, что вышедшие из комы люди неизбежно сталкиваются с мышечной гипотрофией, у них развиваются нарушения в работе ряда органов и систем, сообщает news.rambler.ru.

Косметолог также отметила, что артистка ранее заявляла о своей алкогольной зависимости, которая также могла отразиться на внешности женщины. Специалист заявила, что, если Марина начнет уделять должное внимание состоянию своего организма, а также ментальному здоровью, она сможет восстановить прежнюю безупречную форму.

МакSим поделилась с поклонниками планами на будущее и сообщила о том, что очень озабочена своим здоровьем. В ее нынешнем состоянии артистка просто не сможет переносить неудобства долгосрочных туров. При этом она не исключила, что будет выступать в отдельных городах.

#Происшествия#Общество
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