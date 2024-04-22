Летняя жара сменится снегом. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю

Posted Сегодня, 02:47
Published Сегодня, 02:47
Modified Сегодня, 02:49
Updated Сегодня, 02:49
Летняя жара покинет Пермский край на этой неделе. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», температура вернется в норму, но это будет происходить по-разному в различных частях региона: в первые дни недели на юге до +24°, на севере +5…+10°, в основном по краю +16°.
Во второй половине недели похолодание будет уже по всей территории региона, осадков станет больше. В основном, будет дождь, но в отдельные моменты возможен и снег.
Погода по дням:
В выходные тепло вернется, ночью +4…+9°, днем +13…+18°. При этом прогнозируется сильный ветер, поэтому ощущаемая температура будет ниже, чем фактическая. В субботу и в воскресенье будут дожди.