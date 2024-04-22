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В Пермский край вернется снег после аномальной жары

Летняя жара сменится снегом. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю

22 апреля 2024, 02:47
Фото: properm.ru

В Пермский край вернется снег после аномальной жары

Холоднее всего будет в четверг и пятницу.

Летняя жара покинет Пермский край на этой неделе. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», температура вернется в норму, но это будет происходить по-разному в различных частях региона: в первые дни недели на юге до +24°, на севере +5…+10°, в основном по краю +16°.

Во второй половине недели похолодание будет уже по всей территории региона, осадков станет больше. В основном, будет дождь, но в отдельные моменты возможен и снег.

Погода по дням:

  • 22 апреля днем по краю +14…+19°, на севере +8…+13°, на юге до +24°;
  • 23 апреля кратковременный дождь, гроза. Ночью по краю +4…+9°, на севере -3…+2°, днем +12…+17°, на севере +3…+8°. При этом на юге все еще ожидается аномальная жара до +24°;
  • 24 апреля дождь, мокрый снег, ночью 0…+5°, на севере -5…0°, днем +3…+8°;
  • 25 апреля дождь, мокрый снег, ночью -2…+3°, днем +3…+8°;
  • 26 апреля небольшой дождь, ночью -5…0°, днем +10…+15°.

В выходные тепло вернется, ночью +4…+9°, днем +13…+18°. При этом прогнозируется сильный ветер, поэтому ощущаемая температура будет ниже, чем фактическая. В субботу и в воскресенье будут дожди.

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#Пермь#Погода
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