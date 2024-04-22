Летняя жара сменится снегом. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю

Летняя жара покинет Пермский край на этой неделе. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», температура вернется в норму, но это будет происходить по-разному в различных частях региона: в первые дни недели на юге до +24°, на севере +5…+10°, в основном по краю +16°.