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Молодую пермячку отправили в колонию за убийство мужа

Молодую пермячку отправили в колонию за убийство мужа. Почему она это сделала

22 апреля 2024, 03:19
Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Молодую пермячку отправили в колонию за убийство мужа

Убийство произошло еще летом прошлого года.

Жительницу Горнозаводского округа осудили за убийство мужа. По данным СУ СКР по Пермскому краю, 26-летняя девушка в июле 2023 года поссорилась с мужем. Они поругались из-за личной неприязни.

Во время конфликта женщина ударила супруга один раз ножом в грудь — мужчина скончался на месте. Суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил — его можно обжаловать.

Девушке грозил срок в колонии от 6 до 15 лет.

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#Суд#Пермь#Убийство#Ск
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