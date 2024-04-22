Молодую пермячку отправили в колонию за убийство мужа. Почему она это сделала

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
Жительницу Горнозаводского округа осудили за убийство мужа. По данным СУ СКР по Пермскому краю, 26-летняя девушка в июле 2023 года поссорилась с мужем. Они поругались из-за личной неприязни.
Во время конфликта женщина ударила супруга один раз ножом в грудь — мужчина скончался на месте. Суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил — его можно обжаловать.
Девушке грозил срок в колонии от 6 до 15 лет.