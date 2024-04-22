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Published Сегодня, 06:38

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Updated Сегодня, 06:40

Молодым семьям предлагают разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

22 апреля 2024, 06:38
Глава организации, объединяющей производителей товаров и услуг для детей Михаил Ветров предложил разрешить молодым семьям использовать деньги материнского капитала на ремонт своих квартир.

Он отметил, что сейчас у молодых родителей есть множество возможностей улучшить жилищные условия и качество жизни всей семьи.

Например, недавно правительство России разрешило использование материнского капитала на ремонт так называемых блокированных застроек, таких как таунхаусы, добавил он, пишет RT.

Однако, как заметил собеседник RT, большинство молодых семей все же проживает в обычных квартирах.

Поэтому, по его мнению, логичным шагом было бы позволить направлять деньги на ремонт квартиры, в которой семья проживает.

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