«Мотовилихинские заводы» продают элитные ручки Parker и части военной техники

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
«Мотовилихинские заводы» продают на закрытом аукционе запасные части для боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО). На аукцион обратило внимание издание «КоммерсантЪ-Прикамье».
На сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве сказано, что принять участие в торгах смогут не все., а только лица, которые имеют лицензию на работу с вооруженной техникой. Начальная цена имущества — 204 млн рублей.
Судя по документации аукциона, все имущество реализуется одним лотом, в котором 18 909 позиций. Среди них не только запчасти для РСЗО, но и другое имущество заводов. Например: кресла, шариковые ручки Parker, лопаты, сигнализация, барная стойка, трубы, гайки, инструменты, принтеры, компьютеры.
Имущество продается в состоянии «как есть». Покупатель не может предъявлять к продавцу претензии о каких-либо недостатках имущества.