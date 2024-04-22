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«Мотовилихинские заводы» продают элитные ручки Parker и части военной техники

«Мотовилихинские заводы» продают элитные ручки Parker и части военной техники

22 апреля 2024, 04:27
Фото: ideogram.ai
В аукционе смогут участвовать не все.

«Мотовилихинские заводы» продают на закрытом аукционе запасные части для боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО). На аукцион обратило внимание издание «КоммерсантЪ-Прикамье».

На сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве сказано, что принять участие в торгах смогут не все., а только лица, которые имеют лицензию на работу с вооруженной техникой. Начальная цена имущества — 204 млн рублей.

Судя по документации аукциона, все имущество реализуется одним лотом, в котором 18 909 позиций. Среди них не только запчасти для РСЗО, но и другое имущество заводов. Например: кресла, шариковые ручки Parker, лопаты, сигнализация, барная стойка, трубы, гайки, инструменты, принтеры, компьютеры.

Имущество продается в состоянии «как есть». Покупатель не может предъявлять к продавцу претензии о каких-либо недостатках имущества.

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#Пермь#Банкротство#Мотовилихинские заводы#Аукцион
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