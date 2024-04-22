На 82-м году жизни в Перми скончался заслуженный артист России

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
На 82-м году жизни скончался заслуженный артист России Анатолий Владимирович Нагогин. Он служил в Пермском драмтеатре с 1971 года, сообщает Театр-Театр в своих соцсетях.
«Руководство и коллеги всегда будут помнить Анатолия Нагогина как „совесть театра“, целые поколения пермяков — как героя любимых сказок, на которых они выросли. Каждый, кто хоть раз видел Анатолия Владимировича на сцене, непременно запоминал его, ведь в каждой его роли, даже эпизодической, непременно был настоящий характер», — отмечают в театре.
Церемония прощания с заслуженным артистом России Анатолием Владимировичем Нагогиным состоится 24 апреля в 10.20 в Большом ритуальном зале (ул. Старцева, 61).