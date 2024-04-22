На 82-м году жизни в Перми скончался заслуженный артист России

«Руководство и коллеги всегда будут помнить Анатолия Нагогина как „совесть театра“, целые поколения пермяков — как героя любимых сказок, на которых они выросли. Каждый, кто хоть раз видел Анатолия Владимировича на сцене, непременно запоминал его, ведь в каждой его роли, даже эпизодической, непременно был настоящий характер», — отмечают в театре.