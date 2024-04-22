На месте ресторана «Живаго» в Перми появится многофункциональный комплекс

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Власти Прикамья согласовали смену зоны зонирования на участке под бывшим рестораном «Живаго» на ул. Ленина, 37. Собственник земельного участка «Ингрупп» планирует вместо существующего сооружения построить многофункциональный административно-торговый комплекс. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на постановление Правительства Пермского края.
Согласно документу, на территории площадью 3 тыс. кв. м. будет установлена зона делового обслуживания Ц-1/1. Приобретено здание ресторана застройщиком было весной 2023 года. При этом последние несколько лет сооружение использовалось как торговый центр «Zoom». Предложение девелопера установить зону Ц-1/1 было рассмотрено и одобрено в январе, на заседании комиссии по землепользованию и застройке.
По данным издания, в состав в комплекс может войти и гостиница. Представлять объект будет собой несколько линий многоквартирных домов из нескольких секций в пять и восемь этажей. На первой линии будут стоять малоэтажные здания. Территория перед входом будет также благоустроена, появится подземная парковка.