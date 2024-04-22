properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:45

Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

На месте ресторана «Живаго» в Перми появится многофункциональный комплекс

На месте ресторана «Живаго» в Перми появится многофункциональный комплекс

22 апреля 2024, 04:45
Фото: properm.ru
Смена зоны зонирования под бывшим устаревшим заведением была согласована на заседании комиссии по землепользованию и застройке.

Власти Прикамья согласовали смену зоны зонирования на участке под бывшим рестораном «Живаго» на ул. Ленина, 37. Собственник земельного участка «Ингрупп» планирует вместо существующего сооружения построить многофункциональный административно-торговый комплекс. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на постановление Правительства Пермского края.

Согласно документу, на территории площадью 3 тыс. кв. м. будет установлена зона делового обслуживания Ц-1/1. Приобретено здание ресторана застройщиком было весной 2023 года. При этом последние несколько лет сооружение использовалось как торговый центр «Zoom». Предложение девелопера установить зону Ц-1/1 было рассмотрено и одобрено в январе, на заседании комиссии по землепользованию и застройке.

По данным издания, в состав в комплекс может войти и гостиница. Представлять объект будет собой несколько линий многоквартирных домов из нескольких секций в пять и восемь этажей. На первой линии будут стоять малоэтажные здания. Территория перед входом будет также благоустроена, появится подземная парковка.

Читайте также:
Власти Прикамья получат 10 тысяч кв. метров в новой офисной башне у КамыВ Ординском округе Прикамья продают купеческий дом за 950 тысяч рублейЖители Култаевского поселения в Прикамье просят президента передвинуть столб
#Благоустройство#Земельный участок#Гостиница#Прикамье#Зонирование#Мфк#Комплекс#Документ#Участок#Этажи#Ингрупп#Административно-торговый комплекс#Краевые власти#Торговый центр Zoom#Линии многоквартирных домов#Секции#Первая линия#Подземная парковка
Подпишитесь
В небе над Пермью заметили нечто похожее на беспилотник. Что это было?
Вчера, 13:19
Летняя жара сменится снегом. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю
Сегодня, 02:47
Специалисты предупреждают об угрозе затопления дорог и домов в Пермском крае
Сегодня, 03:03
В МЧС Прикамья рассказали подробности пожара в Дзержинском районе
Вчера, 12:41
В Свердловском районе установят памятник молодым рабочим оборонных заводов
Вчера, 10:38
Стало известно, когда в Перми откроются «летники»
Вчера, 09:38
"