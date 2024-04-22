На месте ресторана «Живаго» в Перми появится многофункциональный комплекс

По данным издания, в состав в комплекс может войти и гостиница. Представлять объект будет собой несколько линий многоквартирных домов из нескольких секций в пять и восемь этажей. На первой линии будут стоять малоэтажные здания. Территория перед входом будет также благоустроена, появится подземная парковка.