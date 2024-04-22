На телеканале «Царьград» обсудили историю директора клуба из Пермского края

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Properm.ru опубликовал историю Анны Лихачевой, директора клуба в Юго-Камском Пермского муниципального округа. Телеканал «Царьград» заметил её в связи с затоплениями в Орске. В Юго-Камском тоже есть дамба, которая после ремонта находится в аварийном состоянии. Из-за этой дамбы и пострадала Лихачева.
В передаче «Царьград. Главное» с Юрием Пронько рассказали про расследование, которое вышло на Properm.ru. В публикации идет речь о директоре клуба Анне Лихачевой, бывшем депутате Юго-Камского поселения. Она вместе с соратниками находилась в оппозиции бывшим властям округа, пыталась добиться ответов на вопросы и расследований по ремонту дамбы. Дамбу в поселке, напомним, отремонтировали так, что после ремонта её состояние было признано аварийным, а красивейший местный пруд обмелел.
За некачественный ремонт дамбы и хищение 20 млн рублей ответственность понес представитель подрядной организации, он осужден на 3,5 года условно. А Анну Лихачеву, которая продолжала настаивать на полноценном расследовании ситуаций с водоснабжением, водоотведением и ремонтом дамбы в Юго-Камском отправили под домашний арест за хищение татами для единоборств. Нет, матов не нашли у нее дома. Она их, на самом деле, даже не видела. Татами исчезли из учреждения, за полгода до того, как ее назначили директором.
Экономист из Пермского края, эксперт программы Антон Любич прокомментировал эту ситуацию в эфире федерального телеканала: «Я буду, наверное, менее дипломатичен, чем обычно. Я позволю сказать, что, человек, скорее всего, задел чьи-то интересы. Гидротехническое сооружение в переводе на человеческий язык — это дамба. Дамба была отремонтирована за 49 млн рублей с грубейшими нарушениями, если просто — после ремонта появились серьезные трещины, которые просто замазали цементом».
Ростехнадзор пришёл к выводу, что это сооружение не выдержит паводков, необходимо устранить нарушения. Лихачёва привлекала внимание к этим обстоятельствам. «Человек обращает внимание, что не нужно доводить до ситуации, когда крысы с сусликами прогрызут дамбу, а выясняется, что она украла татами, о существовании которого она даже не знала», — прокомментировал Антон Любич.
Эксперт надеется, что правоохранительные органы разберутся в ситуации, и мать-одиночка, живущая в квартире площадью 27 кв. м, вернется к своим служебным обязанностям, а этот эпизод останется в прошлом.
Юрий Пронько в завершение рассказа заметил: «Обращаю внимание на этот пример, на судьбу конкретного человека. А, ты тут сумничала? Тут решила нас повоспитывать? Тут наши большие дела лезешь? Получай. Самое страшное, что произошло в России — это когда кормление идет на всех уровнях: местном, региональном, федеральном. То есть чинуши искренне считают, что их посадили на кормление. И вот они князьки, а люди — это челядь, которая пытается что-то сделать, права качать».
«Грызуны, оказывается, атакуют дамбы не только стоимостью в миллиард рублей. Дамбы, ремонт которых стоит 49 млн рублей, тоже представляют интерес для грызунов. Или 49 млн рублей представляют интерес для грызунов?» — саркастично заметил ведущий телеканала.