На телеканале «Царьград» обсудили историю директора клуба из Пермского края

За некачественный ремонт дамбы и хищение 20 млн рублей ответственность понес представитель подрядной организации, он осужден на 3,5 года условно. А Анну Лихачеву, которая продолжала настаивать на полноценном расследовании ситуаций с водоснабжением, водоотведением и ремонтом дамбы в Юго-Камском отправили под домашний арест за хищение татами для единоборств. Нет, матов не нашли у нее дома. Она их, на самом деле, даже не видела. Татами исчезли из учреждения, за полгода до того, как ее назначили директором.