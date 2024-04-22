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Published Сегодня, 09:18

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Updated Сегодня, 09:20

Немецкая компания Knauf отдаст завод в Пермском крае российским управленцам

Немецкая компания Knauf отдаст завод в Пермском крае российским управленцам

22 апреля 2024, 09:18
Фото: пресс-служба краевого правительства
На предприятиях Knauf в стране работают более 4 тыс. человек.

Немецкая компания Knauf отказывается от своего бизнеса в России. Компания, проработавшая в РФ более 30 лет, планирует передать бизнес под местное управление — это позволит сохранить рабочие места для 4 тыс. сотрудников. Для того, чтобы сделку могли провести, нужно одобрение российских ведомств. В Knauf не объяснили конкретных причин ухода из РФ, а лишь отметили, что это происходит на фоне «текущих событий».

В Кунгуре более 20 лет работает завод компании, предприятие выпускает гипсовые изделия. Завод построен в 2004 году.

Немецкая компания является крупнейшим в мире производителем стройматериалов. В марте 2022 года в Knauf заявляли, что остаются в России до тех пор, пока политическая и коммерческая ситуация позволяет это сделать.

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