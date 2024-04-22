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«Норникель» закупит современные технологии для литиевых батарей

«Норникель» закупит современные технологии для литиевых батарей

22 апреля 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney
Основатель холдинга «Интеррос» и президент компании «Норникель» Владимир Потанин поделился своим видением перспектив предприятия на азиатских рынках в интервью агентству «Интерфакс».
Фото: пресс-служба Норникель

Он рассказал о планах по сотрудничеству с Китаем, реализации «Серной программы» и преодолению санкционных последствий.

Потанин отметил, что антироссийские санкции затруднили реализацию «Серной программы», но не помешали достижению необходимых технических показателей: более 99% серы уже улавливается. По его словам, запуск проекта на промышленные показатели позволит сократить выбросы в Норильске на 45%, что эквивалентно улавливанию около 1 миллиона тонн диоксида серы. Потанин подчеркнул, что компания выполнит все обязательства перед государством по программе, передает interfax.ru.

После пандемии и введения санкций компания пересмотрела свою стратегию. Потанин отметил необходимость использовать нестандартные подходы, такие как сотрудничество с Китаем, для расширения производства медного концентрата.

Перенос производства ближе к конечным потребителям позволит продавать продукцию как китайскую, что усложнит возможные ограничения и откроет доступ к технологиям по производству батарейных материалов. Совместно с ресурсами «Росатома» эти технологии можно использовать для производства катодных материалов и батарей на основе лития из Колмозерского месторождения. То есть планируется перенести экономически неэффективное и экологически вредное производство серы в Китай, получив возможность продлить цепочку создания стоимости и востребованные кадры.

Реализация этих планов также позволит устранить препятствия для Надеждинского металлургического комбината и увеличить выручку «Норникеля» на 20% по сравнению с началом 2022 года. Создание совместных предприятий с иностранными партнерами позволит компании получать доходы от международных проектов и направлять дивиденды в российскую экономику для инвестиций.

Потанин подчеркнул, что проект был представлен президенту и премьер-министру и в настоящее время ведется взаимодействие с профильными министерствами.

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