«Норникель» закупит современные технологии для литиевых батарей

Перенос производства ближе к конечным потребителям позволит продавать продукцию как китайскую, что усложнит возможные ограничения и откроет доступ к технологиям по производству батарейных материалов. Совместно с ресурсами «Росатома» эти технологии можно использовать для производства катодных материалов и батарей на основе лития из Колмозерского месторождения. То есть планируется перенести экономически неэффективное и экологически вредное производство серы в Китай, получив возможность продлить цепочку создания стоимости и востребованные кадры.