«Норникель» закупит современные технологии для литиевых батарей

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Он рассказал о планах по сотрудничеству с Китаем, реализации «Серной программы» и преодолению санкционных последствий.
Потанин отметил, что антироссийские санкции затруднили реализацию «Серной программы», но не помешали достижению необходимых технических показателей: более 99% серы уже улавливается. По его словам, запуск проекта на промышленные показатели позволит сократить выбросы в Норильске на 45%, что эквивалентно улавливанию около 1 миллиона тонн диоксида серы. Потанин подчеркнул, что компания выполнит все обязательства перед государством по программе, передает interfax.ru.
После пандемии и введения санкций компания пересмотрела свою стратегию. Потанин отметил необходимость использовать нестандартные подходы, такие как сотрудничество с Китаем, для расширения производства медного концентрата.
Перенос производства ближе к конечным потребителям позволит продавать продукцию как китайскую, что усложнит возможные ограничения и откроет доступ к технологиям по производству батарейных материалов. Совместно с ресурсами «Росатома» эти технологии можно использовать для производства катодных материалов и батарей на основе лития из Колмозерского месторождения. То есть планируется перенести экономически неэффективное и экологически вредное производство серы в Китай, получив возможность продлить цепочку создания стоимости и востребованные кадры.
Реализация этих планов также позволит устранить препятствия для Надеждинского металлургического комбината и увеличить выручку «Норникеля» на 20% по сравнению с началом 2022 года. Создание совместных предприятий с иностранными партнерами позволит компании получать доходы от международных проектов и направлять дивиденды в российскую экономику для инвестиций.
Потанин подчеркнул, что проект был представлен президенту и премьер-министру и в настоящее время ведется взаимодействие с профильными министерствами.