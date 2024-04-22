Орешкин: Молодежное предпринимательство способно подталкивать экономику вперед

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Обсуждение стартовало с заявления помощника российского президента Максима Орешкина о благоприятных условиях для развития бизнеса в стране. Как сообщает regnum.ru, спикер отметил, что именно молодые бизнесмены имеют сейчас все возможности, чтобы стать драйвером экономики.
По его словам, в отечественной экономике происходит ряд значимых структурных изменений. И за каждым изменением скрывается возможность собственной реализации в бизнесе. Орешкин призвал молодежь попробовать себя в бизнесе, создавая новые продукты и подходы, открывая разнообразные рынки сбыта. Он уверен, что сила и энергия молодого поколения способны дать новый старт отечественной экономике.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что на данный момент из общего числа бизнесменов 996 тысяч относятся к возрастной группе до 35 лет. Это четверть всех предпринимателей, и именно молодежь имеет наибольший спрос на информацию и поддержку от государства.
Исаевич рассказал, что в целях поддержки молодежи и предоставления ей подходящих инструментов для дальнейшего развития бизнеса Корпорация МСП, Министерство экономического развития, Центробанк России и Федеральная налоговая служба запустили в работу цифровую платформу МСП.РФ. Этот веб-ресурс дает предпринимателю инструменты и навыки, которые помогают запустить свой бизнес и масштабировать его вплоть до охвата всей страны или выхода на мировой рынок. Согласно комментарию главы КМСП, при поддержке регионов удалось создать единые правила и предоставить одинаковые возможности предпринимателям от Калининграда до Магадана для обеспечения поддержки по единым правилам и стандартам. Уже все 89 субъектов РФ готовы оказывать поддержку молодым бизнесменам в онлайн-формате.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подчеркнула, что в России происходит эволюция запросов бизнеса, что связано с происходящими в последние годы событиями, включая пандемию и ввод антироссийских санкций. Она напомнила, что на смену ушедшим с российского рынка мировым брендам и компаниям пришли молодые предприниматели во всех регионах страны.
Председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик считает плюсом малых предприятий их умение существовать на любых территориях, особенно там, куда по ряду причин не доходит крупный бизнес.