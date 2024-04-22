Орешкин: Молодежное предпринимательство способно подталкивать экономику вперед

Исаевич рассказал, что в целях поддержки молодежи и предоставления ей подходящих инструментов для дальнейшего развития бизнеса Корпорация МСП, Министерство экономического развития, Центробанк России и Федеральная налоговая служба запустили в работу цифровую платформу МСП.РФ. Этот веб-ресурс дает предпринимателю инструменты и навыки, которые помогают запустить свой бизнес и масштабировать его вплоть до охвата всей страны или выхода на мировой рынок. Согласно комментарию главы КМСП, при поддержке регионов удалось создать единые правила и предоставить одинаковые возможности предпринимателям от Калининграда до Магадана для обеспечения поддержки по единым правилам и стандартам. Уже все 89 субъектов РФ готовы оказывать поддержку молодым бизнесменам в онлайн-формате.