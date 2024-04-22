«Отрезаны от остального мира». В поселке Нижние Сержата в Прикамье размыло мост

На прошлой неделе, 16 апреля, в поселке Нижние Сержата в Пермском крае размыло мост через реку Гаревая. По словам очевидцев, у населения остался только пешеходный мост. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».