«Отрезаны от остального мира». В поселке Нижние Сержата в Прикамье размыло мост

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
На прошлой неделе, 16 апреля, в поселке Нижние Сержата в Пермском крае размыло мост через реку Гаревая. По словам очевидцев, у населения остался только пешеходный мост. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».
«Люди отрезаны от остального мира, остался только пешеходный мост. Ни скорая, ни пожарные не проедут. Мост строили два-три года назад», — пишет житель поселка в социальной сети.
Поселок находится в селе Васильевское Ильинского городского округа в Пермском крае. Спустя два дня после случившегося у моста были установлены оградительные знаки. Корреспондент Properm.ru направил запрос в МЧС Пермского края.