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Updated Сегодня, 09:07

В поселке Нижние Сержата Пермского края 16 апреля размыло мост

«Отрезаны от остального мира». В поселке Нижние Сержата в Прикамье размыло мост

22 апреля 2024, 09:05
Фото: «Подслушано Ильинский» во ВКонтакте

В поселке Нижние Сержата Пермского края 16 апреля размыло мост

Мост был построен 2-3 года назад.

На прошлой неделе, 16 апреля, в поселке Нижние Сержата в Пермском крае размыло мост через реку Гаревая. По словам очевидцев, у населения остался только пешеходный мост. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».

«Люди отрезаны от остального мира, остался только пешеходный мост. Ни скорая, ни пожарные не проедут. Мост строили два-три года назад», — пишет житель поселка в социальной сети.

Поселок находится в селе Васильевское Ильинского городского округа в Пермском крае. Спустя два дня после случившегося у моста были установлены оградительные знаки. Корреспондент Properm.ru направил запрос в МЧС Пермского края.

Фото: «Подслушано Ильинский» во ВКонтакте
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