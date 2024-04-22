Панорамные окна и подземный паркинг. Пятерка самых дорогих квартир-студий Перми

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Квартира-студия с предчистовой отделкой находится на третьем этаже восьмиэтажного премиального дома «Кама» по ул. Советская, 16А. Цена одного 1 кв. м — 205 тыс. 150 рублей. В ипотеку — от 95,8 тыс. рублей в месяц.
Квартира с лоджией находится на берегу Камы, в двух минутах до набережной и четырех минутах до Пермского театра оперы и балета. Дом благоустроен по европейским трендам: панорамные окна, кирпичные стены и камерная обстановка. Его планируется сдать в третьем квартале 2026 года. Строительством занимается группа компаний «Альфа».
В здании из керамического кирпича планируют построить фитнес-зал для резидентов, детскую игровую комнату, в лобби расположится коворкинг, а на первом этаже — ресторан или кофейня. В квартирах установят «тихий» и теплый пол, лучевую разводку отопления Uponor (Финляндия), а также систему вентиляции. Жильцам будет доступно видеонаблюдение, а также доступ без ключей с помощью Face ID.
Квартира-студия с чистовой отделкой на втором этаже девятиэтажки расположена в самом центре Перми — на ул. Газеты Звезда, 5. Стоимость 1 кв. м — 254,1 тыс. рублей. Дом в стиле «неоконструктивизм» построил крупный застройщик «Мегаполис». Фасады выполнены из камня, керамогранита и бетона. Рядом с домом в шаговой доступности находятся набережная Камы, эспланада, театры, рестораны и музеи.
Для комфорта будущих жильцов застройщик предлагает двухуровневый паркинг с лифтами на этаж, паркинг для электромобилей, усилитель сотовой связи в паркинге и лифтах, фильтр очистки воды, холл с переговорной и лобби-баром. Жильцы могут круглосуточно проконсультироваться по бытовым вопросам в «службе заботы». Также в доме установлена усиленная звукоизоляция, а попасть в свою квартиру можно без ключа по Face ID. Установлено круглосуточное видеонаблюдение и есть мониторинг-центр. Во дворе есть своя мини-площадь и изолированная детская площадка. Студии в доме на Газеты Звезда, 5 лаконичные и продуманные.
Сдача дома запланирована на второй квартал 2026 года.
Стоимость 1 кв. м — чуть более 158 тыс. рублей, в ипотеку — от 86 тыс. рублей в месяц. Студия находится на девятом из 25 этажей дома на ул. Окулова, 18, в престижном ЖК «Сапфир». В квартире установлены панорамные окна и гардеробная, окна выходят на солнечную сторону, сделан евроремонт. Кроме того, для удобства жильцов имеется раздельный санузел, кухня, кондиционер, холодильник и стиральная машина.
В квартире есть стильная гостиная, зона кухни с кухонным гарнитуром и барной стойкой. Установлена дополнительная шумоизоляция, а также система видеонаблюдения, за порядком в подъезде следит консьерж. Оборудована наземная и два уровня подземной парковки, где можно арендовать машиноместо. Организовано ТСЖ, застройщик обещает низкие коммунальные платежи. Монолитный дом в ЖК «Сапфир» построен в 2008 году.
Цена 1 кв. м — 282,39 тыс. рублей. В ипотеку такая квартира стоит от 86 тыс. рублей в месяц. Она находится на 16 этаже 25-этажного жилого дома в ЖК «Смарт сити» — ул. Стахановская, 52а, Индустриальный район. Здание располагается на территории бизнес-парка «Морион» с выездом на шоссе Космонавтов, ул. Стахановскую и Карпинского. В пешей доступности есть сад Миндовского и Балатовский парк.
В квартире установлена лоджия, теплый пол и совмещенный санузел. Есть кондиционер, холодильник, стиральная и посудомоечные машины. Окна выходят на солнечную сторону, сделан дизайнерский ремонт. В стоимость квартиры включены вся мебель и техника. Есть система аква-стоп, фильтры «Гейзер-Премьер» на вход в систему горячего и холодного водоснабжения. В зоне кухни есть холодильник, духовка, чайник, посудомоечная машина, плита, барный стол с двумя стульями. В гостиной установлен небольшой раскладной диван и телевидение с movix-приставкой.
ЖК «Смарт сити» построен в 2022 году, дома этого комплекса называются «умными», так как застройщик обеспечивает доступ к камерам видеонаблюдения, консьерж-сервис, а также возможность управлять доступом через приложение «Умный дом» — открывать шлагбаум, двери и ворота на территории ЖК дистанционно. Есть собственная газовая котельная, что помогает избежать летний перебоев с горячей водой. На территории ЖК обустроен двухуровневый паркинг, есть возможность стихийной парковки за шлагбаумом.
Цена 1 кв. м — более 250,7 тыс. рублей. Квартира-студия с чистовой отделкой располагается на пятом этаже девятиэтажного дома в ЖК SLIDE (ул. Подгорная, 109), ее можно взять в ипотеку от 43,7 тыс. рублей в месяц.
В студии обустроен совмещенный санузел, как и в предыдущих вариантах нашего рейтинга есть высокие потолки. Сам дом бизнес-класса находится недалеко от городской эспланады, среди парков и скверов. Отделка выполнена из фактурного кирпича и нержавеющей стали, фасад изысканно подсвечен, а места общего пользования — элегантные и комфортные.
У дома есть автономная газовая котельная, благоустроенный и закрытый от посторонних дом с безопасными игровыми площадками для детей и богатым озеленением, а также терраса на крыше. Выход на паркинг оборудован через теплый холл, установлены современные системы безопасности.
Дом планируется к сдаче в четвертом квартале 2024 года — втором квартале 2025-го. Застройщик — пермская компания «ИНГРУПП».