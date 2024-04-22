Панорамные окна и подземный паркинг. Пятерка самых дорогих квартир-студий Перми

Для комфорта будущих жильцов застройщик предлагает двухуровневый паркинг с лифтами на этаж, паркинг для электромобилей, усилитель сотовой связи в паркинге и лифтах, фильтр очистки воды, холл с переговорной и лобби-баром. Жильцы могут круглосуточно проконсультироваться по бытовым вопросам в «службе заботы». Также в доме установлена усиленная звукоизоляция, а попасть в свою квартиру можно без ключа по Face ID. Установлено круглосуточное видеонаблюдение и есть мониторинг-центр. Во дворе есть своя мини-площадь и изолированная детская площадка. Студии в доме на Газеты Звезда, 5 лаконичные и продуманные.