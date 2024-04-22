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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

«Пермглавснаб» арендовал землю для стройки детского развлекательного центра

«Пермглавснаб» арендовал участки для строительства детского развлекательного центра

22 апреля 2024, 12:41
Фото: ideogram.ai

«Пермглавснаб» арендовал землю для стройки детского развлекательного центра

Учреждение хотят построить до 2026 года.

На месте бывшего мини-рынка «Нагорный» появится детский развлекательный центр. В департаменте земельных отношений администрации Перми сообщили, что с АО «Специализированный застройщик „Пермглавснаб“» заключено два договора аренды земельных участков. Документы подписаны в ходе реализации инвестиционного проекта «Развитие детской развлекательной инфраструктуры в Индустриальном районе города Перми».

В пресс-службе мэрии рассказали, что участки находятся на пересечении ул. Космонавта Леонова и Архитектора Свиязева. Общая площадь территории составляет 10 тыс. 587 кв. м, вид разрешенного использования — развлекательные мероприятия и общественное питание. Участки переданы в аренду до конца 2025 года. Проект по строительству детского развлекательного центра финансируется инвестором.

В сентябре 2022 года стало известно, что детский центр будет находиться в двухэтажном здании площадью около 4 тыс. кв. м. Сумма инвестиций в проект оценивалась более чем в 350 млн рублей. Проект получил статус приоритетного инвестиционного.

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#Недвижимость#Общество#Пермь#Детский мир#Администрация Перми
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