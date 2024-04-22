«Пермглавснаб» арендовал участки для строительства детского развлекательного центра

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
На месте бывшего мини-рынка «Нагорный» появится детский развлекательный центр. В департаменте земельных отношений администрации Перми сообщили, что с АО «Специализированный застройщик „Пермглавснаб“» заключено два договора аренды земельных участков. Документы подписаны в ходе реализации инвестиционного проекта «Развитие детской развлекательной инфраструктуры в Индустриальном районе города Перми».
В пресс-службе мэрии рассказали, что участки находятся на пересечении ул. Космонавта Леонова и Архитектора Свиязева. Общая площадь территории составляет 10 тыс. 587 кв. м, вид разрешенного использования — развлекательные мероприятия и общественное питание. Участки переданы в аренду до конца 2025 года. Проект по строительству детского развлекательного центра финансируется инвестором.
В сентябре 2022 года стало известно, что детский центр будет находиться в двухэтажном здании площадью около 4 тыс. кв. м. Сумма инвестиций в проект оценивалась более чем в 350 млн рублей. Проект получил статус приоритетного инвестиционного.